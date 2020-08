Braid Anniversary Edition – Une version revisitée pour son anniversaire

Dites ? Vous vous souvenez de Braid ? Rassurez-vous, on ne va pas vous en tenir rigueur. Effectivement, de l’eau a coulé sous les ponts depuis le jour de l’année 2008 où il a vu le jour sur le Xbox Live Arcade et, même s’il a marqué le public et la critique à l’époque, toute chose (dans notre média ou nos vies) finit un jour par s’éteindre et disparaître, noyée par le flot d’un monde en constante évolution. Dieu merci, contre le vieillissement, notre industrie a des recettes de grand-mère ultra efficaces ! Ainsi, grâce à un peu de marketing et un coup de bistouri habile, Braid va avoir droit à une nouvelle chance de briller ! Souhaitez la bienvenue à Braid Anniversary Edition.

Eh oui, le vieux puzzle-platformer (et un des plus illustres proto-exemples de l’industrie naissante du jeu indé) va faire son retour sur les devants de la scène. Sa première apparition après son relooking de l’extrême, c’était hier dans le State of Play consacré à la PlayStation 4 et le moins que l’on puisse dire, c’est que faire peau neuve semble lui avoir fait du bien. Non mais sérieusement ! Regardez ce trailer (au pied de l’article) ! La nouvelle esthétique en met plein la vue et permet au travail de David Hellman et Edmund McMillen de briller.

Malheureusement, on n’a pas grand chose de plus à ajouter sur ceci… Enfin, si, on pourrait ajouter le fait que l’ambiance sonore aura également été réactualisée et que le titre contiendra une sorte de making-of (en pistes audio) dont l’hôte est le créateur du jeu, Jonathan Blow, et qui dispense des conseils pour ceux qui veulent comprendre un peu mieux le game-design du titre ou ceux qui désirent apprendre le processus de création afin de s’y mettre. Nous ne pensons pas que ces 2 éléments motiveront les foules outre-mesure mais bon, si ça permet à de nouvelles têtes de faire l’expérience de ce titre, ce sera ça de gagné.

Pour conclure, nous signalions que Braid Anniversary Edition était apparu lors du State of Play d’hier soir, il n’empêche qu’il n’est pas exclusif à la PlayStation 4. Braid Anniversary Edition sortira sur PlayStation 4 et 5, PC, Xbox One et Series X et enfin Nintendo Switch. Il est attendu pour le début de l’année prochaine.