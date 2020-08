Peaky Blinders: Mastermind trouve une date de sortie

On vous en avais parlé il y a quelque temps, ça y est, le jeu Peaky Blinders: Mastermind sortira le 20 août 2020 et il sera disponible sur PC, PlayStation4, Xbox One et Nintendo Switch. Adaptation de la série éponyme, ce nouveau puzzle-adventure est édité par Curve Digital et développé par FuturLab en collaboration avec le studio britannique indépendant Caryn Mandabach Productions, les producteurs de la série et Steven Knight, le créateur de celle-ci, de quoi rassurer les fans et faire de ce jeu un prequel complètement canon à la série. Même la voix de Cillian Murphy, l’interprète de Thomas “Tommy” Shelby, est présente dans le trailer.

L’histoire prend place après la Première Guerre Mondiale et juste avant les événements de la première saison, elle mettra en scène l’ascension de Thomas Shelby à la tête des Peaky Blinders devant déjouer un complot qui pourrait leur nuire. Le joueur pourra incarner 6 personnages clés de la série : Tommy, Arthur, Polly, John, Ada et le jeune Finn.

Pour chaque mission il sera possible de déplacer chaque personnage sur la carte et d’exécuter différentes actions qui seront enregistrées dans une timeline. Cette timeline est le point essentiel du gameplay puisqu’il sera possible d’arrêter, avancer ou reculer celle-ci afin de trouver l’enchaînement d’actions parfait pour finir chaque mission dans un temps limité et sans se faire repérer. Infiltration et stratégie seront donc de rigueur pour mener à bien les missions du gang de Birmingham.

Aprés Velocity 2X et plusieurs jeux en réalité virtuelle, FuturLab sors de ses sentiers battus pour nous proposer ce puzzle-adventure d’infiltration qui devrait en faire cogiter plus d’un. En plus du succès de Human Fall Flat, ce n’est pas la première fois que l’on croise Curve Digital sur une adaptation de série télévisée, ils étaient déjà éditeur pour Narcos: Rise of the Cartels. On notera aussi la présence du groupe Feverist, qui a participé à la bande originale de la première saison de Peaky Blinders.

Par ordre des Peaky Blinders il est déjà possible de précommander le jeu sur Xbox One et PC pour bénéficier d’une réduction de 20%. Et pour couronner le tout, les personnes qui précommandent sur PC auront la chance d’obtenir en cadeau le Peaky Blinders: Mastermind Soundtrack composé par le groupe Feverist !