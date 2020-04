Harry Potter, Star Wars… – Ces jeux qui devraient être révélés cette année

Aujourd’hui, nous ouvrons les portes du possible, du probable et de l’incertain. Nous arrivons bientôt dans une nouvelle ère du jeu vidéo avec l’arrivée imminente de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, et nous n’avons toujours aucune indication sur les jeux à venir. Nous allons essayer, pour vous, de faire le tour des jeux révélés, ou qui pourraient être annoncés plus tard cette année. Attention, ces informations sont à prendre avec des pincettes dans la mesure où on mentionne par moment de simples rumeurs et que le maudit virus pourrait repousser, voire annuler, certains titres présents dans cette liste :

Assassin’s Creed Ragnarok/Kingdom : Ce jeu est une certitude à venir. Toutefois, les aventures des Assassins en Scandinavie risquent d’être repoussées en raison du coronavirus.

Harry Potter RPG : C’est sans nul doute le jeu qui réalisera le plus d’émules au sein du grand public. En effet, nous devrions retrouver le rêve de toute une génération dans ce jeu de rôle qui nous placera en tant qu’élève de l’école de sorcellerie Poudlard. L’annonce devrait aussi se faire cette année, avec un lancement pour 2021.

Nous vous en parlions récemment, Playground Games a laissé traîner quelques images laissant supposer un possible Fable IV, qui serait un reboot de la série. Et nous pourrions en savoir plus très prochainement, car d’après Phil Spencer (actuel PDG de Xbox Game Studio), une séance révélation arrivera prochainement ! Forza Motorsport 8 : Classique incontournable des consoles de Microsoft, le jeu de course culte risque fort d’être présent dans le line-up de sortie de la Xbox Series X. Une année 2020 charnière donc pour Playground Games qui semble ainsi s’occuper de la majorité du line-up de Microsoft.