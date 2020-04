Les premières images d’un possible Fable 4 sur Xbox Series X

La dernière génération a tellement été dominée par Sony et ses exclusivités, qu’on en oublierait presque celles de Microsoft. Pourtant, et ce depuis la première Xbox, la firme américaine a offert au monde des franchises cultes du jeu vidéo moderne. On pense à la saga Halo, Gears of War, ou encore Fable. Si les deux premières se portent plutôt bien et continuent d’attirer les foules, c’est en revanche moins le cas de la part de la dernière citée, suite à la fermeture du studio Lionhead.

Ainsi, quelques années après un troisième opus de qualité mais divisant son public, la possibilité d’un quatrième épisode pourtant dans les tuyaux fût tuée dans l’oeuf. Mais, depuis un certain temps, Playground Games (papa de la saga Forza) travaille sur un nouveau jeu de rôle à monde ouvert qui semblerait bien être celui de Fable 4. Bien que nous n’ayons pas de données officielles sur ce jeu pour l’instant, quelques visuels ont été dénichés sur Twitter, vous permettant au moins de vous faire une idée des graphismes à venir.

C’est l’argument numéro 1 de la Xbox Series X : la puissance. Un argument visible sur papier, et dont la démonstration réelle sur écran a été capturée via la technologie de Quixel Megascans, nous permettant d’apprécier le travail déjà réalisé.

Si d’origine la présentation était supposée tourner autour du prochain Forza Horizon, qui au passage offre des visuels alléchants, ce sont toutefois les quelques images d’un ville sortie tout droit d’un monde fantastique médiéval qui auront retenu notre attention. En effet, avec des rumeurs circulant autour d’un Fable 4 développé par Playground Games, il se pourrait bel et bien que nous regardions actuellement les premiers concepts art de la résurrection de cette série culte.

Une bonne nouvelle s’il en est, à la fois pour les fans de la trilogie, mais aussi pour le lancement de la Xbox Series X. Car pour l’instant les lines-up et les dates de sorties restent toujours un mystère, et si Sony a une longueur d’avance grâce au succès de sa PS4, il semblerait que Microsoft puisse revenir dans la partie en proposant à son tour des exclusivités porteuses, suffisamment attractives pour passer à la caisse.

Nous vous rappelons qu’au cours de la première année de la Xbox Series X, tous les nouveaux jeux seront aussi disponibles sur Xbox One et PC également. Après cette période, bien que l’on s’attende toujours à ce que le PC fasse partie de la stratégie de vente de Microsoft, la production de titres pour la Xbox One sera progressivement abandonnée.