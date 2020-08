SEGA devrait multiplier les sorties sur Steam

Sega Sammy, la maison-mère détenant SEGA et toutes ses succursales, tenait il y a quelques jours une conférence devant ses investisseurs. L’occasion de se livrer à une petite séance de questions-réponses très axée arcade et machines à sous (les fameux pachinko), au moment où SEGA ferme une de ses salles emblématique à Akihabara, mais qui a aussi révélé quelques infos qui parleront aux fans de jeux vidéo.

La discussion a ainsi évoqué le succès surprise de la sortie Steam de Persona 4 Golden, remaster de l’épisode jusque-là exclusif à la PS Vita, lui-même édition augmentée du Persona 4 sorti sur PlayStation 2. Le titre s’est en effet écoulé à un demi-million d’exemplaires en quelques jours, surpassant les ventes sur PS Vita où il est pourtant largement considéré comme le meilleur jeu sorti sur la console.

C’est cette réputation qui explique en partie, selon SEGA, le succès du jeu sur PC, conjugué à un prix relativement bas pour une “nouveauté”, puisque le titre était proposé à moins de 20€. Forte de ce succès, la direction de SEGA a annoncé vouloir multiplier les plateformes qui accueilleront les jeux de la firme à l’avenir, qu’il s’agisse de nouveautés ou de ressorties de titres plus anciens. SEGA a également annoncé qu’il souhaitaient voir leurs jeux arriver « dès le début » sur PC (comprenez : en même temps que sur consoles).

« Question : Concernant Steam, Persona 4 Golden s’est très bien vendu. Avez-vous pour projet d’y publier des jeux dès leur sortie ?

Réponse : Persona 4 Golden est un remaster d’un ancien jeu sorti sur Playstation Vita. Avec cette sortie sur Steam, le jeu a reçu d’excellentes critiques sur les sites spécialisés, et en partie grâce à son petit prix, le jeu a largement surpassé nos attentes en termes de ventes. À l’avenir, nous aimerions continuer à ressortir des jeux plus anciens sur Steam ainsi que sur d’autres nouvelles plateformes. De plus, concernant nos futurs jeux, nous négocierons avec les différentes plateformes et étudierons au cas par cas différentes méthodes pour vendre nos jeux dans les conditions les plus favorables. Dans ce cadre, nous espérons pouvoir sortir des jeux sur PC dès leur sortie, avec en tête une distribution multi-plateformes. » – extrait de la session de questions/ réponses chez SEGA publiée le 7 aout 2020.

En vérité, voilà un moment que SEGA est très présent sur le marché du jeu PC, à travers notamment ses filiales spécialisées dans le jeu de stratégie Creative Assembly (la série des Total War…), Relic Entertainment (Warhammer 40k, Age of Empire…) ou encore Amplitude Studios (la série Endless, ou le très attendu Humankind), les français que les japonais ont racheté en 2016.

La nouveauté, c’est qu’il faut désormais s’attendre à voir les autres studios de la marque arriver sur PC : Atlus, Ryu Ga Gotoku… Alors que Yakuza Kiwami 2 vient de débarquer sur le Game Pass PC, peut-on s’attendre à y voir Yakuza: Like a Dragon, déjà annoncé sur Xbox, ainsi que des rumeurs le laissait entendre ? Et pourquoi pas Persona 5 et Persona Scramble ? Et vous, y-a-t-il des jeux SEGA que vous accueilleriez volontiers sur PC ?