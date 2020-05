Yakuza 7 apparaît sur Steam !

Un indice sur l’arrivée prochaine du jeu en occident ?

L’info a été relevée par la page Steam Database, un site web qui étudie l’activité de Steam depuis le code de l’application, permettant de révéler des détails difficiles d’accès pour le grand public. Yakuza 7, ou Yakuza : Like a Dragon, comme il a été titré pour l’occident, s’est donc vu doter d’un fiche Steam – encore invisible dans la boutique.

Bonne nouvelle pour les joueurs PC, cela signifie qu’ils pourront tôt ou tard découvrir les aventures d’Ichiban Kasuga, nouveau visage de la franchise, et le nouveau gameplay proposé par cet épisode, qui veut renouveler la série. Mais bonne nouvelle également pour tous les fans de la saga des studios Ryu ga Gotoku, puisque la création de cette fiche Steam pourrait signifier une sortie imminente du jeu.

N’ayant pas encore de date quant à la publication de Yakuza 7 en Europe, on peut imaginer que les versions consoles et PC pourrait débarquer en même temps. Rappelons que le jeu est sorti en janvier dernier au Japon, où les ventes approchent désormais le demi-million de copies écoulées. Un pari réussi pour Toshiro Nagoshi, créateur de la saga, qui a pris de gros risques avec sa fanbase en changeant complètement le gameplay du jeu pour lui donner un aspect à la fois méta et RPG au tour par tour inspiré de Dragon Quest, dont le personnage du jeu est fan…

En attendant ce septième épisode, on ne saurait que trop conseiller à ceux qui ne sont pas familier des jeux Yakuza d’aller découvrir le très généreux Yakuza 0 et sa bonne quarantaine d’heures d’aventures, d’autant que la série bénéficie en ce moment de grosse promo sur Steam (Yakuza 0 est affiché à moins de 7€), mais aussi sur le PS Store (le même épisode est à moins de 10€), et est même jouable sans frais supplémentaire avec le Xbox Game Pass !