Just Die Already – Tatie Danielle Simulator

Just Die Already met en scène un personnage qu’on a tous eu le malheur de croiser au moins une fois : le vieux chiant. Celui qui décide d’aller faire ses courses en plein pic de fréquentation du supermarché, déposant ses achats sur le tapis roulant de la caisse en prenant bien son temps, taillant le bout de gras avec le caissier, faisant mine de ne pas comprendre comment insérer sa carte de fidélité dans le lecteur, pendant que la file d’attente s’étend au-delà du raisonnable, un peu comme une illustration de l’âge du petit vieux en question…

On pourrait aussi citer le vieux tonton raciste, à qui on laisse tout passer “parce que tu comprends, à son âge…” , ou celui qui engueule les employés de La Poste parce qu’il y a trop de monde, comme si c’est l’employé en question qui avait invité tout le quartier juste pour faire ch*er le vieux, ou encore la vieille voisine, qui, sous ses airs doucereux, vous tient la jambe en espérant vous faire rater votre bus, et poucave dès que possible auprès des parents (“On a entendu votre fille hier soir… Elle est encore rentrée tard ! Et elle n’était pas toute seule, si …?“)

Un tel génie du mal devait tôt ou tard figurer au générique d’un jeu vidéo. Et c’est désormais chose faite grâce aux studios DoubleMoose Games, fondés par le designer de Goat Simulator, autre titre qui est né sur les bases d’une blague…

Dans Just Die Already, vous jouerez donc un petit vieux qui s’est fixé pour but dans la vie (en tout cas, ce qu’il en reste…) de mettre un maximum de foutoir. Un jeu bac à sable au héros mal intentionné qui ne sera pas sans rappeler un certain Untitled Goose Game, en pire. En tous cas, on lui souhaite le même succès, ce qui semble bien parti vu la hype autour de la bande annonce hilarante diffusée pendant l’événement Guerilla Collective qu’on vous laisse découvrir ci-dessous.

Just Die Already sortira pour l’instant sur PC uniquement (le succès pourrait l’emmener vers d’autres supports), et n’a pas encore de date de sortie.