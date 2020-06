The Outlast Trials – Un premier teaser qui se la joue cyber-Saw

Outlast de Red Barrels fut sans aucun doute l’un des gros succès indépendants inattendus de 2013. Porté par une très bonne campagne marketing s’inspirant de celle du film Paranormal Activity, ce jeu d’horreur nous proposant d’arpenter un vieil hôpital psychiatrique plus ou moins hanté et infesté par d’anciens patients devenus encore plus dérangés tira ainsi son épingle du jeu de par des mécaniques de gameplay très simples, mais terriblement efficaces. De même que l’ambiance, le sound design et les graphismes ont participé à ce succès critique et commercial amplement mérité.

En 2017, Outlast 2 débarque alors avec des ambitions revues à la hausse. Que ce soit dans ses thématiques ou son game design, tout se veut plus grand, plus beau, plus fort. Alors s’il aura divisé la critique, on ne peut nier une prise de risque évidente de la part de Red Barrels qui abandonne le côté huis-clos du premier épisode pour un level design plus ouvert. Alors mine de rien, en l’espace de deux jeux (et une extension pour le premier), le studio canadien est devenu l’un des incontournables du genre horreur et compte bien taper encore un grand coup avec le prochain opus de la saga.

The Outlast Trials s’offre un premier teaser plus intrigant que révélateur.

Il y a environ six mois, The Outlast Trials fut annoncé par Red Barrels et attention, roulement de tambour, il ne s’agit pas du nouvel épisode canonique de la franchise, mais bien d’un spin-off s’axant sur une expérience coopérative. Le principe est simple, il suffit de survivre aux épreuves que nous imposent quelques âmes perverses dans différents environnements et en s’aidant d’autres joueurs piégés comme nous. Une sorte de Saw avec des créatures terrifiantes tentant de nous envoyer tête la première au fond de la tombe et on s’imagine bien qu’il va falloir résoudre quelques casse-tête et esquiver des pièges pour réussir à s’en sortir indemne ou presque.

Oui, les informations dont nous disposons sur le jeu sont assez maigres et ce n’est pas le premier teaser de ce The Outlast Trials diffusé lors du PC Gaming Show du 13 juin qui va nous en apprendre plus. On comprend juste que l’on est un sujet d’expérimentations et que la fameuse vision nocturne présente dans les deux épisodes canoniques sera de retour à une différence près.

En effet, ce n’est plus par le biais d’une caméra que l’on pourra y avoir accès, mais par des sortes de lunettes très Steampunk dans l’apparence que l’on nous greffe littéralement sur la caboche. Un côté “human enhancement” artisanal inattendu qui apporte une très légère touche cyberpunk à l’univers de Outlast.

Autrement, rien de bien original à signaler, hormis une courte séquence de gameplay nous donnant un aperçu de ce que sera le jeu. On espère de notre côté que l’ambiance sera au rendez-vous, car les ambitions du studio sont tout de même de réussir à nous faire peur à plusieurs, ce qui est, on le sait, pas une mince affaire.

The Outlast Trials est annoncé pour 2021 sur PC pour le moment, mais sortira probablement aussi sur PlayStation 5 et Xbox Series X.