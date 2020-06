Twin Mirror – Dontnod livre enfin des nouvelles du jeu !

Hier soir, les joueurs PC ont pu découvrir une série de bandes-annonces et de présentations dans le cadre du PC Gaming Show. Le rendez-vous est annuel et produit par le magazine PC Gamer, un organe de presse web et papier œuvrant aux États-Unis et au Royaume-Uni. Un programme finalement un peu décevant en termes d’annonces et de contenu, qui nous a toutefois réservé le meilleur pour la fin avec des images de Twin Mirror, le prochain jeu des studios Dontnod (Life is Strange, Vampyr).

C’est un story-trailer à la mise en scène très cinématographique qui nous a été livré, laissant apparaître peu de gameplay, et se focalisant sur l’ambiance. Parce qu’on ne change pas une équipe qui gagne, Dontnod reste sur son terrain de prédilection et Twin Mirror sera un jeu essentiellement narratif avec des embranchements multiples, l’histoire évoluant au gré des décisions et déductions de son héros.

Son héros justement, Sam Higgs, est un journaliste d’investigation de retour dans sa ville natale pour dire au revoir une dernière fois à un ami d’enfance récemment disparu. Dans cette petite ville des États-Unis, il sera alors à la fois confronté à son passé, mais aussi à de mystérieux événements…

Alors qu’il devait sortir l’an dernier déjà, Twin Mirror avait été repoussé et ne nous donnait plus tellement de nouvelles, à tel point qu’on en venait à douter qu’il finirait par sortir. Bonne nouvelle, donc, même si nous ne connaissons toujours pas la date précise, le jeu est toujours prévu pour cette année, sur PlayStation 4, Xbox One et en exclusivité temporaire sur l’Epic Games Store pour PC. Et ce n’est pas tout, puisque l’autre grosse info que nous avons eue pendant le PC Gaming Show, c’est que le jeu, un temps prévu pour sortir de façon épisodique, sera finalement édité d’un seul bloc !