Serial Cleaners – Ils ont le ménage dans le sang !

Si vous nous lisez régulièrement, vous profitez peut-être des bons plans que nous partageons de temps à autres. Dans ce cas, l’hiver dernier, vous aviez surement téléchargé gratuitement Serial Cleaner, offert pendant quelques jours par Humble. Et si l’expérience vous avait plu, bonne nouvelle : Draw Distances, son développeur, vient d’annoncer Serial Cleaners.

Oui, il faut être attentif, ce nouveau jeu prend un “s” du pluriel (ça y est, vous l’avez vu ?!). On continue sur les mêmes bases qui nous avaient bien amusées avec ce premier épisode orienté action-infiltration, et il sera toujours question d’aller nettoyer des scènes de crimes, faire disparaître les corps et autres flaques d’hémoglobine, pour le compte d’organisations louches, tout en évitant les rencontres avec la maréchaussée.

Serial Cleaners, outre son “s” supplémentaire, se permet toutefois (et heureusement !) quelques changements. L’ambiance, d’abord, très 70’s dans le premier épisode, sera plus tournée vers les années 90. De Starsky et Hutch, on passe à Reservoir Dogs (et oui, cela signifie probablement plus de corps, et plus de sang, et peut-être même des oreilles découpées à ramasser !). De nombreuses références au polar des 90’s devraient ainsi être identifiables au gré des niveaux.

Si le premier jeu était un top down, Serial Cleaners sera plutôt en 3D isométrique. On fait donc légèrement descendre la caméra, et les décors seront bien plus détaillés. Une bonne nouvelle et un bon moyen de se démarquer de la concurrence chez les indés, tant les top down – comme les jeux en pixel art – sont (trop) nombreux dans les présentations de ces derniers jours. Fini aussi le style “papier découpé” et les aplats de couleurs.

Enfin, on jouera cette fois plusieurs personnage différents, dont les histoires s’imbriqueront (Pulp Fiction ?), et dont le gameplay sera sensiblement différent les uns des autres. Serial Cleaners est prévu pour une sortie l’an prochain, sur PC, mais aussi PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.