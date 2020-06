Mafia Definitive Edition se montre dans un somptueux trailer cinématique

La franchise Mafia est faite de plus de haut que de bas, même s’il est vrai que le dernier épisode en date, soit Mafia III, fut un véritable pétard mouillé malgré quelques points forts comme sa narration et ses personnages. Reste qu’il n’a pas rencontré le succès critique escompté et s’il s’est amélioré au fil des (grosses) mises à jour, il entacha quelque peu l’aura de la saga auprès des joueurs. Alors que faire pour redorer le blason de la franchise ? Proposer un véritable remake du premier bien évidemment, car même si on préférera le deuxième épisode, l’original reste une pépite narrative incontournable pour qui aime les gangsters et les fusillades.

Premier trailer cinématique pour Mafia Definitive Edition et première claque.

Bon tout d’abord, il nous faut relativiser nos futurs propos, car comme dirait l’autre, mieux vaut prévenir que guérir. On trouve le premier trailer de ce Mafia Definitive Edition somptueux certes, mais il ne faut pas oublier qu’il ne s’agit là que d’une bande-annonce cinématique et qu’elle n’est pas représentative de ce que donnera le jeu en temps réel. Cela dit, on ne peut qu’apprécier retrouver quelques vieilles trognes qui sont restées gravées dans notre mémoire de joueurs, à commencer par Tommy Angelo protagoniste du jeu. Aussi la ville de Lost Heaven n’a jamais été aussi belle, faut dire que son cachet année 30 en pleine prohibition fait encore plus mouche avec les technologies graphiques d’aujourd’hui.

Aussi, le premier Mafia n’aurait rien été sans une ambiance démente digne des plus grands films du genre mafieux, Les Affranchis en tête bien évidemment ou encore la trilogie du Parain, car il est clair que les cinémas de Scorsese et Coppola (Francis pas Sofia) ont inspiré les développeurs. Ce remake est annoncé pour sortir sur nos consoles actuelles et PC le 28 août prochain, alors qu’il utilisera le moteur de Mafia III qui est plutôt pas mal dès lors qu’il est bien utilisé et surtout optimisé correctement. Rappelons aussi que Hangar 13 nous promet de nouvelles intrigues, des dialogues retravaillés et un gameplay revu. On a hâte !