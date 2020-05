Mafia Trilogy vous fera redécouvrir ce que le mot famille veut dire

Mafia Trilogy vient d’être annoncé par 2K, avec plus d’informations à venir dans quelques jours.

Autant la série Mafia bénéficiait d’une excellente aura jusqu’au second opus, autant le troisième jeu de la série nous avait laissé un arrière goût vraiment désagréable dans la bouche. Pourtant porté par un scénario encore une fois superbement écrit, c’est plutôt dans tous les autres compartiments que Mafia III s’était tristement illustré. Bugs dans tous les sens, l’une des IA les plus désastreuses de la génération en cours, et monde ouvert vraiment très mal maîtrisé. Il aura fallu plusieurs mise à jour pour corriger tout ça, mais quoi qu’il en soit, Mafia reste Mafia, et peut importe l’épisode, ils arrivent à nous immerger dans des ambiances de dingue.

Nous serons donc très heureux de pouvoir retrouver la série, notamment les deux premiers opus que nous n’avons pas fait depuis des lustres, et qui devraient bénéficier d’un joli lifting. On utilise ici le conditionnel car les informations qui vont suivre sont plutôt à prendre de manière officieuse. Il y a visiblement eu un petit moment d’égarement de la part de 2K qui aurait semble-t-il laissé filer quelques visuels et détails sur le store Xbox.

Si les dites informations s’avéraient être vraies, nous devrions donc avoir le plaisir de retrouver dans cette trilogie, un vrai remake du premier Mafia, un remaster de Mafia II, et Mafia III dans sa version la plus complète à ce jour. On vous laissera en juger par vous même, mais les images du premier opus dans cette nouvelle version, sont juste totalement somptueuses, et promettent de revivre cette expérience dans les meilleures conditions possibles.

Toujours officieusement, Mafia Trilogy devrait sortir le 28 août prochain, et les jeux pourraient bien être aussi vendus séparément. Mais si pour l’heure tout cela reste un peu flou, nous devrions en avoir la confirmation lors de l’annonce complète qui aura lieu le 19 mai à 18h00 sur le site officiel.