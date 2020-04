Mafia II: Definitive Edition – La pègre va faire ses affaires sur Switch

2K et Take-Two continuent de bicraver leur catalogue vieillissant sur Nintendo Switch avec Mafia II: Definitive Edition.

Si 2K s’est illustré lors de la dernière présentation de Nintendo en annonçant l’arrivée des licences Bioshock, XCOM et Borderlands sur la console hybride, l’éditeur prouve une fois encore qu’il aime cette dernière en préparant sa dernière cartouche. Mafia II: Definitive Edition, dont la forme originale faisait le bonheur des joueurs PC, PlayStation 3 et Xbox 360 à une époque où Frédéric Luu était encore chez Gamekult (des milliers de lunes en somme), va apparemment débarquer sur Nintendo Switch.

Alors, nous jugeons important de préciser que l’information qui va suivre peut être considérée comme une rumeur et nous vous laissons le soin de la reconsidérer, mais vu sa provenance, nous la considérerons comme de l’actualité. Oui, parce que la source de cette information n’est nulle autre que l’organisme de classification sud-coréen de jeu vidéo. Ce dernier ayant tout juste enregistré le titre dans ses listes, le rapprochement avec l’enregistrement en début d’année de XCOM 2 Collection, Borderlands Legendary Collection et Catherine Full Body, tous les trois annoncés lors du Direct Mini il y a deux semaines, est un pas que nous nous autorisons volontiers. Cependant, gardez en tête que l’information n’a ni été confirmée par 2K ni Nintendo.

Pour ceux qui n’ont aucune idée de ce dont nous parlons, Mafia est une série de GTA-like débutée en 2002. Mafia II: Definitive Edition est donc le second volet de cette série et vous invite à suivre Vito Scaletta, un agent, alors qu’il grimpe les échelons de la pègre d’Empire Bay, une ville fictive américaine. Ce titre fut à la fois une tentative de prendre du public à GTA, mais également un bel hommage aux films de mafia avec de nombreux clins d’œil et une bande-son lorgnant dans les classiques des années d’après-guerre.

Bref, pensez-vous que Mafia II: Definitive Edition arrive sur Switch ? Donnez-vous du crédit aux fuites de ce genre ? Achèteriez-vous ce titre pour votre console ? Partagez vos opinions avec nous ci-dessous. Le 3ème (et donc plus récent) volet de Mafia est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One depuis 2016.