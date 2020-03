Nintendo Switch – Les portages 2K se détaillent et ça va pi-K…

Des précisions sont tombées sur les portages de 2K à venir sur Nintendo Switch et ça ne s’annonce pas grandiose…

Les portages sur Nintendo Switch, on en parle ? Alors, oui, ce phénomène est loin d’être récent, mais avec le succès certain de la console de Big N, nombre d’éditeurs veulent s’installer à la table et profiter d’une part du gâteau (ce qui est normal). Bethesda, Square Enix (en pleine période de recyclage), Capcom, etc. ne sont au final qu’une poignée des studios qui bombardent la console hybride de leurs softs, et ce avec plus ou moins de succès… Bref, c’est loin d’être inédit et ça ne devrait pas s’arrêter de sitôt…

Avez-vous vu la présentation de Nintendo de cette semaine ? Le 26 mars, l’éditeur nippon présentait une partie des softs qui devraient rejoindre le catalogue de la machine hybride et tout un segment était offert à 2K, ce dernier ayant trois logiciels à proposer aux joueurs de la nomade : Bioshock Infinite: The Complete Edition, XCOM 2 Collection et Borderlands Legendary Collection. Si les utilisateurs de Nintendo Switch peuvent être ravis d’accueillir de belles licences comme celles-ci, ils ne sont peut-être pas prêts à assumer les contre-parties.

Oui, parce que hormis la quasi-certitude de profiter de jeux sortis sur d’autres machines, il y a des plombes et dans des formes techniquement inférieures, les portages de jeux sur cette console présentent souvent d’autres défauts, défauts qu’illustrent très bien ces trois logiciels. 2K a pris la parole pour clarifier le contenu qui attend les joueurs dans les versions packagées de ces titres et les nouvelles ne sont pas très bonnes pour les amateurs d’édition physique…

Oubliez les versions boîtes qui contiennent des codes, on fait un grand retour ici aux méthodes de Capcom qui, eux au moins, avaient la décence de proposer un titre complet dans leurs compilations… Vous lisez bien, aucune de ces trois compilations ne vous privera de téléchargement. XCOM 2 Collection sera stocké sur une cartouche de 8Go et donc ne disposera que des deux premières missions (le reste du jeu, soit environ 24Go, sera à télécharger dans la mémoire de votre bécane), Borderlands Legendary Collection contiendra en grande partie Borderlands: GOTY Edition même s’il vous faudra quand même télécharger 6 Go de plus pour y jouer, les autres titres seront à télécharger dans leur intégralité ; enfin, Bioshock Infinite: The Complete Edition ne proposera dans sa cartouche que les scènes d’introduction des trois jeux, le reste… bref, vous avez compris…

De bien tristes nouvelles donc pour les fans de versions physiques qui gagneront du temps à soit les prendre en téléchargement directement sur leurs consoles, ou à se diriger vers un autre support… Après tout, acheter une cartouche pour ça, ça n’en vaut peut-être pas la peine, non ? Ceci dit, libre à vous de faire vos choix et de partager votre avis dans les commentaires ci-dessous. Ces trois titres seront disponibles sur Nintendo Switch le 29 mai.