F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch – Ce matin, un lapin… est parti en guerre

Développé depuis plus d’un an par TiGames, F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch est un jeu d’action-plateforme mettant en scène un lapin mécaniquement bien membré.

C’est hier que F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch s’est officiellement présenté au public dans le cadre des PlayStation Indies. Pourtant, ce n’est pas la première fois que l’on entend parler du futur jeu du studio chinois TiGames, et pour cause. En mars 2019, F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, accompagné de six autres jeux, avait été mis en avant lors du China Hero Project, un programme organisé par Sony/PlayStation qui vise à soutenir et mettre en avant les studios de développement chinois, assurant en retour l’exclusivité des jeux présentés à la plateforme de Sony. D’ailleurs, un article consacré à cet événement est disponible sur ce site (lien en fin d’article).

Ainsi, parmi sept futures exclusivités PS4 se trouvait F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch. Hélas, bien qu’attirant, le trailer de l’époque se contentait de nous montrer un lapin anthropomorphe équipé d’un poing mécanique et évoluant dans une ville au style dieselpunk. Ce qui, on est d’accord, a déjà de quoi susciter un intérêt certain chez les joueurs en plus d’une insatiable envie d’en savoir plus sur le titre. Une belle carotte, en somme.

Un an et demi plus tard, nous y voilà. F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch se dévoile pour de bon avec un story trailer et surtout un article sur PlaySation.Blog par Yang Xiang, Bussiness Developer chez TiGames. De quoi faire le plein d’informations, que l’on s’en va vous dévoiler.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch prend place dans un monde exclusivement peuplé d’animaux anthropomorphes. Après avoir subi l’invasion d’une race de créatures mécaniques, tous vivent dans l’oppression et la peur. L’action a lieu dans la ville de Torch City où l’on y incarne Rayton, lapin et vétéran de guerre de son état. Suite à la perte de sa cité durant l’invasion des machines, ce dernier vit caché depuis six ans. Mais l’enlèvement d’un de ses amis par les légions des machines le poussera à sortir de sa torpeur et reprendre le combat.

Selon Yang Xiang, TiGames désire proposer avec F.I.S.T. un univers se démarquant vraiment de ceux habituellement proposés dans les productions actuelles. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le combo animaux anthropomorphes, invasion des machines et ambiance de film de guerre fonctionne déjà très bien. D’autant plus que le jeu arbore un style visuel au final rarement dépeint, le dieselpunk.

Moins mis en avant que le steampunk et le cyberpunk, le dieselpunk, qui se situerait chronologiquement entre les deux autres, se prête pourtant très bien à un univers de jeu vidéo (avez-vous déjà entendu parler de la ville de Midgard ?). À noter également que TiGames donne à la ville de Torch City un aspect unique en mélangeant ce style dieselpunk avec l’architecture de Shangai durant l’entre-deux-guerres, résultant effectivement d’un univers on ne peut plus original.

Cet univers original, justement, prend vie sous l’Unreal Engine 4 et offre des graphismes 3D détaillés faisant ressortir à la fois la crasse du dieselpunk et les fourrures des animaux. Un rendu qui n’est pas sans rappeler, dans un tout autre style, Ghost of a Tale.

Mais si le jeu est visuellement en 3D, son gameplay, lui, est en 2D. TiGames promet malgré tout un jeu vaste où chaque quartier sera différent, mais donnera l’impression d’appartenir à un plus grand ensemble. Pour réussir cela, le studio chinois promet, entre autres, zéro temps de chargement entre les zones. Certaines de ces zones seront d’ailleurs secrètes et dévoileront des défis de plateformes ou de combats, rapportant moult améliorations et objets à collectionner. Une grandeur et une richesse dans le level design qui pousseront définitivement à l’exploration.

Malheureusement, ou plutôt heureusement, l’aventure du Rambo Bunny demandera plus que de la plateforme. Il faudra se battre contre de nombreux ennemis et donc utiliser l’arme peu conventionnelle que le lapin transporte, à savoir un poing mécanique de la taille de son porteur. Le système de combat, proche du beat them all, demandera de la réactivité et des réflexes afin d’enchaîner les combos. Pour cela, l’on disposera en vérité de trois armes avec lesquelles il faudra composer pour espérer vaincre les machines.

Le poing, qui devrait être une arme polyvalente et permettre facilement d’effectuer des combos.

Le fouet, moins puissant, mais plus rapide et offrant la possibilité de frapper de plus loin.

La foreuse, l’arme la plus lente, mais aussi celle faisant le plus de dégâts.

Trois armes offrant trois styles de combat, nécessaires pour vaincre tous les ennemis sur la route de Rayton. Car les ennemis seront variés et uniques. TiGames en a déjà créé une douzaine, avec leurs esthétiques et paternes propres.

Voilà pour le tour d’horizon des informations concernant F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch. Comme dit au début de l’article, le jeu sera une exclusivité PS4. En attendant une date de sortie, l’on vous conseille de vous jeter sur le trailer qui dépeint l’univers dieselpunk du titre.