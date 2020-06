COGEN: Sword of Rewind – La mort sera votre plus grand alliée

À la croisée des chemins entre Megaman X et Prince of Persia, COGEN: Sword of Rewind est un jeu d’action en side-scrolling développé par le studio japonais Gemdrops. Les informations sur ce jeu indé tout juste annoncé se font encore rare malgré la création d’un site “vitrine”. Néanmoins, le trailer et les quelques visuels sauront attirer les amateurs de pixel art hautement coloré.

Prenant place dans un futur très lointain, l’on incarnera la jeune guerrière Kohaku, qui va tenter de résoudre les mystère de la mégalopole futuriste de Cogen City. Perdue au milieu des mégastructures métalliques, Kohaku fera face à de nombreux ennemis qu’elle ne manquera pas de pourfendre à l’aide d’une épée semblant posséder sa propre conscience. Et cela sans compter sur l’étrange “système Ouroboros” qui devrait la sortir des situations les plus compliqués. Un scénario on ne peut plus vague, dont l’on espère en apprendre plus d’ici la sortie du titre.

Avec ses graphismes faits d’un pixel art chatoyant et son gameplay action-plateforme sous amphétamine, l’on pourrait facilement se méprendre et se penser face à l’un des opus de la série Megaman X, tant la ressemblance est là. Mais comme dit plus tôt, le jeu emprunte aussi à une autre série d’action-plateforme, Prince of Persia. Et c’est évidemment la maîtrise du temps que COGEN: Sword of Rewind et la saga des sables du temps partagent. Mais au contraire du prince, Kohaku n’a pas vraiment de contrôle sur le temps.

Lorsque cette dernière décède de façon instantanée (et seulement instantanée), que ce soit écrasée par un bloc ou pulvérisée par un laser, le “système Ouroboros”, cité précédemment, s’active et remonte le temps pour donner une seconde chance à l’héroïne. Au vu de cette mécanique, la plus part des adversaires du jeu seront en fait des pièges en tout genre. En fin de compte, l’on est face au système très connu du Die and Retry, mais en plus… instantané, disons. Et la mort, avec l’expérience qu’elle apporte, sera donc bien le plus grand allié des joueurs et joueuses dans cette aventure aux côtés de Kohaku.

Pour supporter ces graphismes aux couleurs pétantes et ce gameplay nerveux, l’on aura le plaisir d’écouter les musiques de Motoi Sakuraba, qui a déjà œuvré sur de nombreuses sagas totalement cultes comme celles des Tales of, Star Ocean, Golden Sun, Dark Souls, etc.

Seul petit hic au milieu de tous ces bons points, le jeu prévoie pour l’instant d’être seulement disponible en japonais, coréen, chinois et anglais. Une barrière linguistique qui pourra en rebuter certains, même s’il est peu probable que l’on soit face à un jeu très verbeux.

COGEN: Sword of Rewind est prévu pour 2020 sur PC via Steam, PS4 et Nintendo Switch.