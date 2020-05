Megaman Battle Network – Capcom prépare son anniversaire

Chaque année s’enchaîne et emmène son lot d’anniversaires. Si cette année, on peut compter parmi nos héros les anniversaires de Pacman, qui fête ses 40 ans, ou même Mario, qui souffle 35 bougies cette année, l’an prochain, ce sera au tour d’un célèbre héros de Capcom de célébrer ses 20 ans : Megaman. Comment ça, Megaman n’a que 20 ans ? Ah non, pardon, c’est la série Megaman Battle Network qui fête ses 20 ans en 2021. Et Capcom serait apparemment assez chaud pour fêter ça.

Alors que 2021 approche à grands pas, Capcom a, d’après son site web, lancé une offre visant à trouver des partenaires afin d’offrir à son héros un anniversaire mémorable. Donc, aura-t-on droit à une compilation anniversaire des jeux de la série ? Nous serions bien tentés de vous répondre que… non, probablement pas.

Capcom l’a en effet fait savoir il y a quelque temps déjà, la série Megaman Battle Network n’est pas prévue dans la liste des portages et remakes en cours, insistant que si les fans la désirent réellement, ils doivent faire entendre leurs voix.

En revanche, tous les moyens sont bons pour faire du merchandising, alors fabriquer des goodies et lancer des événements sont tout autant de moyens “originaux” de faire cracher du pèze aux fans. À partir de là, tout est possible : mugs, t-shirts, figurines, peluches, posters ou même, qui sait, coussins géants afin de passer des nuits câlines avec votre personnage préféré.

Ceci dit, à l’époque, c’est le traitement auquel avait eu droit X à l’orée de son 25ème anniversaire. C’était en 2016 et l’éditeur postait déjà sur son site des appels d’offre afin de développer un line-up d’articles exclusifs “anniversaire”. Le succès a été au rendez-vous et comme quand le succès paie, on n’arrête pas : Capcom a finalement cédé et ressorti le portage des 8 volets de la série dans Megaman X Anniversary Collection (disponible sur tous les supports actuels).

Pour rappel, Megaman Battle Network est une série de jeux de rôle dans lesquels vous incarnez Light, un gamin dont Megaman est l’assistant personnel et avatar en ligne. Ensemble, ils mettent à mal les plans du Docteur Wily en affrontant différents Navis (le nom de ses avatars et souvent versions réactualisées de boss de la série principale) dans des combats en utilisant des cartouches, cartes qui accordent aux Navis des compétences additionnelles. Et si ça vous semble aussi bien déjà vu que surfait, on pourra toujours conclure qu’il a pris un meilleur virage que Sonic.

Si on n’est toujours pas fixé, les fans qui souhaitent voir Capcom donner un peu d’amour à cette série mal-aimée pourront garder la nouvelle dans un coin de leurs têtes. Qui sait, au final, le dénouement sera peut-être heureux. En attendant, on peut toujours regarder le trailer du portage Wii U qui était plutôt sympa.