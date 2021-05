L’avenir se dessine pour Yakuza et son spin off Judgment

La page tenue par des fans de la sage Yakuza, The Tojo Clan, avait lâché l’info il y a déjà quelques semaines : les studio Ryu Ga Gotoku travaillaient sur une suite à Judgment, le spin off de la série Yakuza. Peu de temps après, et venant corroborer les dires du Tojo Clan, SEGA annonçait un événement intitulé Judgment Day pour le 7 mai.

Il n’aura même pas fallu attendre le stream de SEGA pour se voir confirmer ce nouvel épisode, puisqu’une fuite du PlayStation Store Japonais avait affiché par erreur un peu plus tôt le jeu dans la boutique… Le jeu s’intitule Lost Judgment, et l’acteur Takuya Kimura reprend son rôle de l’ex-avocat devenu détective privé Takayuki Yagami pour ce spin off qui reprend les grandes lignes d’un jeu Yakuza époque Kazuma Kiryu. On retrouvera aussi les personnages qui entourait le privé dans le premier épisode, le tough guy Masaharu Kaito et la secrétaire pleine de surprises Saori Shirozaki pour une nouvelle enquête qui les emmènera à la fois dans ce bon vieux Kamurocho, mais aussi dans le Yokohama de Yakuza: Like a Dragon.

Parmi les nouveautés, on découvrira des éléments qui pourront laisser penser à un héritage Assassin’s Creed, avec la possibilité de sauter et d’escalader certains bâtiments. Une série de quêtes annexes nous emmènera également au lycée, bien qu’on ne sache pas encore comment cela sera lié à l’intrigue principale.

Concernant Yakuza, la série principale, on apprend aussi que le prochain épisode restera, comme pour Like a Dragon, un pastiche de JRPG avec du combat au tour par tour, tandis que Judgment sera désormais la série qui portera le côté action de la série, avec son système de combat hérité des premiers jeux de la saga.

On n’a pour le moment aucune information concernant une date de sortie du successeur de Yakuza: Like a Dragon, même si ce dernier a été confirmé par Toshihiro Nagoshi en personne. Par contre, on sait que le deuxième épisode de Judgment, Lost Judgment, sortira sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 24 septembre prochain au Japon, et pour la première fois pour la série, dans le reste du monde ! Il est dors et déjà annoncé qu’il sera doublé en anglais, et bien qu’on ait encore aucune confirmation, on peut très probablement compter sur des sous-titres en français.

Vous pourrez retrouver ci dessous l’intégralité du stream Judgment Day de SEGA, incluant les premières images de Lost Judgment.