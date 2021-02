Vers un remake de Yakuza Kenzan et Ishin ? Le producteur ne dit pas non…

C’est ici que vous sortez votre plus beau GIF animé « shut up and take my money ! ». Daisuke Sato, producteur sur la série Yakuza, s’est en effet montré très favorable à la traduction des épisodes Kenzan et Ishin, jusqu’ici inédits en dehors du Japon.

Yakuza Kenzan (Ryu ga Gotoku Kenzan en V.O.) est un épisode un peu particulier, spin off de la saga Kiryu Kazuma, se déroulant dans le Japon Médiéval. Kiryu y tient le rôle de l’épéiste légendaire Miyamoto Musashi, que nous avion eu l’occasion de vous présenter à l’époque de la sortie de Ghost of Tsushima.

Un rôle qui lui va comme une évidence, même si Musashi était peut-être un peu moins fan de karaoké… ! Le jeu est sorti sur PlayStation 3 en 2008, et a pris un coup de vieux, une simple traduction ne permettrait pas de le sortir sur les machines actuelle, comme l’explique Daisuke Sato dans une interview traduite par le site The Tojo Dojo :

« À mon avis, l’action dans “Ishin” et “Kenzan” est parmi ce qu’il y a de mieux dans la série. Alors oui, j’aimerai voir ces titres traduits si c’est possible. Cela dit, ils sont déjà vieux de 7 ans [pour Ishin, NDLR], alors il faudrait en faire des remakes plutôt que de simples portages, ce qui rend la décision un petit peu plus complexe. »

Ishin est aussi situé dans le Japon des Samouraïs, mais un peu plus tard que Kenzan durant l’Ere Edo. Il est sorti en 2014 à la fois sur PlayStation 3 et PlayStation 4, ce qui en fait un titre un peu plus proche des attentes actuelles, même s’il reste vieillissant.

Le succès mondial de Ghost of Tsushima a montré qu’il y avait un large public pour les jeux situés dans ce Japon médiéval, et le succès critique et public de Yakuza: Like a Dragon a montré, s’il le fallait encore, l’accueil enthousiaste que l’occident pouvait faire à la série. Alors ne pourrait-on pas imaginer un coffret reprenant Yakuza Kenzan & Yakuza Ishin Remakes, à l’image de celui sorti l’an dernier avec les épisodes 3 à 5 de la saga ? Cela nous donnerait aussi de quoi patienter jusqu’à la sortie du prochain épisode, déjà en développement…