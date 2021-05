Berserk Boy – Nouveau platformer entre Sonic et MegaMan

Encore un titre indépendant plein de belles promesses ! Si tout comme nous, vous êtes amateur d’expérience rétro, il est probable que vous aller frissonner de nostalgie en découvrant le trailer d’aujourd’hui, un jeu qui se fait à lui seul la synthèse des qualités de Sonic (quelle pêche !) et de MegaMan (pour son approche en terme de jouabilité), le tout en distillant sa propre identité. Il s’agit de Berserk Boy.

Si on ne peut nier la tristesse d’un tel timing pour le nom (nous ne vous oublions pas, Miura-sensei), Berserk Boy est un action-platformer rétro pour son feeling et moderne dans son affichage qui nous invite à suivre le combat de Kei. Notre personnage va se retrouver pris dans un affrontement qui le dépasse, un conflit à l’échelle d’une planète entre un savant fou et une poche de resistance. Armé de son courage (et d’orbes magiques lui conférant une force démesurée et des pouvoirs élémentaires), il rentre dans la bataille.

On ne vous le cache pas, on sait pas si c’est le visuel global du titre, sa promesse d’une jouabilité nerveuse ou sa musique signée par Tee Lopes (qu’on a pu découvrir à l’oeuvre sur l’excellentissime Sonic Mania) mais le jeu de BerserkBoy Games et Big Sugar nous fait franchement de l’œil. Maintenant, libre à vous de vous faire votre propre opinion en lisant la vidéo ci-dessous.

Concernant ses informations de sortie, Berserk Boy est attendu sur PC, PlayStation 4 et 5, consoles Xbox et Nintendo Switch au quatrième trimestre de l’an prochain (soit dans un bon moment). On reconnaîtra qu’il est donc bien moins précipité que Légendes Pokemon : Arceus (on rigole bien ici quand même, non ?).