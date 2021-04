Making MegaMan: Code Legend – Un set pour créer des niveaux ?

L’an dernier, le Blue Bomber s’illustrait à nouveau grâce à un étrange produit issu d’un partenariat tout aussi surprenant. Capcom s’associait alors avec Artec, une compagnie qui commercialise des jouets éducatifs, afin de développer un gadget permettant de créer des niveaux de MegaMan. Son but est en fait d’enseigner les rudiments du codage aux petits et aux grands enfants par le biais d’un logiciel dédié accessible une fois l’appareil branché sur un ordinateur. L’opération fut un petit succès puisque la campagne de financement participatif a permis la mise en poche de dix e fois la somme réclamé pour la commercialisation du système, un système jusqu’alors cantonné au public nippon…

À la surprise générale (ou au moins celle de votre fidèle serviteur), le projet devrait apparemment voir le jour en Occident maintenant. Oui, Artec a dévoilé par le biais de son compte Twitter que Making MegaMan: Code Legend, son outil développé en partenariat avec Capcom, aura droit à une campagne Kickstarter très prochainement permettant donc à son module de s’exporter sur le continent nord-américain. Dès le 27 avril, les contribuables d’outre-Atlantique (enfin, au moins canadiens et états-uniens) pourront investir leurs billets afin de mettre les mains sur le gadget en question.

Si vous attendez plus de nouvelles en revanche, il n’y a malheureusement rien de plus à se mettre sous la dent sur le sujet aujourd’hui… Artec n’a fait qu’annoncer la nouvelle et le projet en question reste un mystère… Toujours pas de page Kickstarter, toujours pas de prix, pas plus de détails sur ce que permet la suite… Il ne reste qu’à patienter pour en obtenir les détails. Cependant, on peut toujours appuyer le fait que la compagnie commercialise son jouet pour environ 160€ (ce qui devrait être la même somme en dollars) et que l’outil vient avec un guide. Maintenant, avant que nous y ayons droit…

Alors, mettre les mains sur un tel programme vous ferait-il plaisir ? Souhaiteriez-vous apprendre à vous-même ou à vos enfants les rudiments du codage et, qui sait, créer des vocations ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à garder Making MegaMan: Code Legend à l’œil en espérant l’éventualité d’une commercialisation en France. Sinon, il reste Scratch.

Journey through the world of the Mega Man and learn to program with Making Mega Man: Code Legend, available for Kickstarter preorder on 4/27 (Tues.) @ 11:00AM EDT! (USA & Canada only)

