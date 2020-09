Test RPG Maker MV – Créer le jeu de ses rêves sur consoles… ou presque

Si on vous parle de RPG Maker, nombreux seront les joueurs à comprendre de quoi il s’agit et à l’avoir sûrement déjà essayé. En effet, cette série de logiciels n’est pas toute jeune puisque sa première version date de plus de 20 ans et continue encore aujourd’hui de nous donner la possibilité de créer le RPG de nos rêves. Alors voyons ce que vaut RPG Maker MV sur PlayStation 4.

Tout d’abord, on notera que plusieurs jeux ont connu un très grand succès et sont développés grâce au moteur de ces logiciels, comme par exemple To The Moon qui a permis au développeur de créer le jeu sans avoir à trop coder. On parle donc d’une opportunité pour beaucoup de personnes de se lancer dans le développement sans avoir de grandes connaissances techniques.

Cette série est destinée aux PC et c’est pourquoi on peut être surpris de voir le portage d’un logiciel PC vers consoles. Et c’est là le véritable challenge que doit remplir RPG Maker MV sur consoles, et nous allons voir s’il atteint ses objectifs. Il faut tout de même savoir que le portage d’un jeu vidéo est un grand défi puisqu’il faut réussir à optimiser et adapter un gameplay différent d’une plateforme à l’autre.

(Test de RPG Maker MV sur PlayStation 4 via un code fourni par l’éditeur)

Un menu pour consoles bienvenu pour RPG Maker MV

Pour commencer, cette adaptation pour console se voit accompagnée de quelques nouveautés qui ne sont pas présentes sur PC. En effet, un menu est disponible au lancement du jeu et vous permettra d’accéder à un portail pour rechercher des jeux créés par d’autres joueurs (on y reviendra plus tard). C’est donc un ajout exclusif qui permet une meilleure navigation et ainsi de pouvoir directement choisir si vous souhaitez plutôt créer, ou jouer à l’un de vos jeux.

Au lancement, nous avons droit à une introduction de très bonne qualité qui saura ravir les plus grands fans de J-RPG et constitue un véritable atout à l’immersion et à la créativité.

Pour ce qui est de la partie édition, il vous sera possible de gérer la musique de fond. En effet, c’est là encore une option pour les consoles afin de créer en musique, ce que les joueurs PC peuvent faire très facilement. Parlons donc des musiques justement, elles sont assez nombreuses et nous plongent vraiment dans l’univers que l’on souhaite créer.

Si vous êtes d’humeur plutôt fainéante ou si vous avez tout simplement envie de découvrir les créations d’autres joueurs à travers le monde, il vous sera possible d’y accéder via un menu afin de trouver les jeux qui vous correspondront le mieux, ou les plus populaires. Malheureusement, durant notre test sur PS4, il n’y avait que très peu de jeux pour le moment et absolument aucun en français, preuve assez flagrante du manque de communauté sur consoles.

Un tutoriel est disponible en début de partie pour nous apprendre les bases (et seulement les bases) de la création d’un jeu, ce qui le rend assez rapide, mais qui, une fois fini, nous balance devant un tas d’autres informations qu’il faudra découvrir par soi-même (ou via les tutos sur internet). Notez aussi qu’il vous sera impossible de refaire celui-ci si vous décidez de le passer.

Une créativité “infinie” trop limitée

Malheureusement, tous ces petits ajouts sont plutôt d’ordre esthétique et n’apportent pas grand-chose au gameplay, pour ainsi dire. En effet, l’ergonomie n’est vraiment pas optimisée pour consoles et on se retrouve face à la version PS, mais avec une manette entre les mains. Donc ce qui pourrait être fait avec juste un geste de la main et un clic devient très vite une véritable corvée.

Ainsi, il faudra naviguer entre les différentes fenêtres pour changer ne serait-ce qu’un morceau de sol ou de terrain, et c’est aussi le cas si vous souhaitez cliquer sur “précédent” après une petite erreur. Cette navigation n’est pas aidée par la lenteur des chargements qui parfois nous font nous demander si le jeu a planté ou non. Il faudra donc rester très attentif et directement savoir où vous allez et ce que vous voulez faire pour gagner du temps.

Et on arrive au plus gros point faible du jeu, l’impossibilité d’importer ses propres assets et créations. Il vous faudra en effet créer votre jeu rêvé avec les ressources du jeu uniquement, ce qui reste un réel frein à l’imagination, ou du moins à la réalisation de ses véritables envies. Cependant, les néophytes auront de quoi faire puisqu’il y a tout de même beaucoup d’options de personnalisation mises à disposition.

On retrouve un système de récompenses quotidiennes dans le forum “créateurs” qui permet aux joueurs d’obtenir d’autres éléments au fur et à mesure de leurs connexions. Était-il vraiment nécessaire de nous obliger à débloquer des ressources supplémentaires ?

On notera tout de même la possibilité de télécharger une extension gratuite pour PS4, un starter set dans lequel nous aurons accès à quelques ressources supplémentaires. Une initiative qui sera la bienvenue, même si elle n’apporte pas beaucoup de choses à ce portage.

Pour synthétiser, il est très difficile de juger RPG Maker MV. S’il fallait le noter sur son contenu et sur ce qu’est une version de RPG Maker, il remplit toutes les fonctions et apporte énormément d’outils pour créer des jeux et se mettre un instant dans la peau d’un développeur et de comprendre la difficulté derrière la production d’une expérience vidéoludique.

Cependant, si on se concentre sur le portage, le bilan n’est vraiment pas bon. Retranscrire une version PC sur console sans en optimiser les fonctionnalités et les contrôles est une très mauvaise idée et rend l’expérience vraiment lente et fastidieuse.

Pour finir, on sera plus tenté de se tourner vers la dernière version RPG Maker MZ sortie en août 2020 sur PC, un mois avant cette version, qui est bien plus complète et représente un meilleur rapport qualité/prix. RPG Maker n’est pas dénué de sens et apporte aux joueurs consoles des outils de développement, certes limités, mais intéressants pour les débutants.