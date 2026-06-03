Rayman Legends Retold – Le retour dispensable du héros sans bras ?

L’annonce n’était pas réellement un secret ; elle avait fait du bruit bien avant la révélation officielle de ce mardi 02 juin. Ainsi, quelques mois après le retour du Rayman d’origine (également révélé au cours d’un State of Play) sur les plateformes modernes, Ubisoft remet le couvert avec l’opus Legends. Une initiative indispensable ?

Le pari de la légende

Rayman Legends sort pour la première fois en 2013 sur la septième génération de console. Mais voilà, à l’arrivée des machines suivantes, ce nouvel opus immédiatement apprécié de la critique et des joueurs trouve également le chemin de leurs catalogues. C’est ainsi qu’on peut le retrouver ça et là, dans une version dite « définitive », sur PS4 ou Xbox One.

Dès lors, le destin de Rayman Legends apparaissait comme accompli. Ce qui n’est donc pas le cas. Et, à la vérité, le revoir exploiter fait partie d’une logique commerciale que l’on est habitué à voir depuis un certain temps. En témoignent Bandai Namco et sa saga des Tales of. Cependant, comme pour le dernier Tales of Berseria (pour continuer sur le même exemple), on peut s’interroger quant à la pertinence de ressortir un jeu soutenu par la rétrocompatibilité.

En effet, les titres PS4 et Xbox One pouvant être réutilisés sur PS5 et Xbox Series, qu’est-ce qui empêcherait le joueur désireux de se procurer ledit titre avant la ressortie prévue ? Est-ce que l’expérience remaniée offrira une expérience (extraordinairement) repensée et indispensable ? Dur à croire… Même si, bien évidemment, Ubisoft tendrait à faire son marketing autour.

Ressusciter Rayman

En effet, les éléments que l’on nous a communiqués font déjà état d’un vrai travail autour de Rayman Legends Retold. Il s’agira alors d’un remake qui, en plus de proposer une refonte graphique et d’intégrer des séquences en 3D, sera au centre d’ajouts nouveaux. Ubisoft y greffera alors du nouveau contenu dont un royaume inédit et un nouveau mode.

Est-ce tout ? On en saura certainement plus les prochains jours (avec les autres événements prévus dans le cadre du Summer Games Fest), mais les rumeurs faisaient également la lumière sur un mode multijoueur repensé, qui exclurait le jeu en ligne et opterait pour une formule exclusivement locale. De même, le remaster de Rayman Origins, qui était également par les bruits de couloir, a complétement été mis sous silence par Ubisoft. La révélation se fera-t-elle prochainement ?

On attendra de voir… Pour l’instant, contentons-nous de ce Rayman Legends : Retold qui est attendu (au prix de 39.99 euros) pour le 1er octobre prochain sur PS5, Xbox Series, PC et Switch 2. Un épisode revisité qui ne taira sans doute pas les doutes quant à son utilité, mais qui semble confirmer le regain d’intérêt d’Ubisoft pour sa licence longtemps laissée de côté.