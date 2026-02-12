Un Rayman pour sauver Ubisoft ?

Quand on en vient à évoquer Ubisoft, on ne peut subodorer qu’une chose : que la firme nous fasse, une nouvelle fois, part d’une nouvelle mesure visant à sa restructuration. Autrement dit, des licenciements ou autre restructuration… Mais, pas aujourd’hui. À tout le moins, si cela est effectivement, cet article l’ignore encore. Et puis, de toutes façons, on ne parlera pas réellement d’Ubisoft, mais plutôt d’une de ses licences, qui met un peu de temps à nous revenir malgré les bruits divers qui l’entourent : Rayman.

Un coup de jeunesse qui se confirme?

C’est au détour d’une interview menée par la magazine Retro Gamer que Michel Ancel nous a parlé de sa création née dans les années 90. Et ce qu’il en dit, c’est que, malgré son âge et ses mécaniques de jeu un peu surannées, le titre reste à ses yeux digne d’intérêt et sympathique. Évidemment, un créateur n’irait pas jusqu’à médire de sa création. Surtout quand cette dernière n’est certainement pas pour rien dans la renommée qu’il a acquise.

En fait, cette sortie publique aura un certain objectif que l’on pourrait à peu près qualifier de pré-promotionnel. Certes, encore aucun jeu Rayman n’a été annoncé officiellement par Ubisoft, cependant la possibilité reste grande. D’autant qu’il y a un petit moment un jeu AAA dans l’univers ciblé semblait être en préparation. Et, au vu de son anniversaire tout juste passé, le moment d’un retour peut effectivement être de mise.

Sans être expansif sur le sujet, Ancel attire l’attention sur la nature d’un prochain jeu prétendument en production, qui (selon les apparences) n’est pas le fameux AAA cité plus haut. Un jeu, qui d’après lui, donc, ne sera nul autre qu’un « remake HD » du premier jeu, lequel comportera évidemment des éléments « modernes » telle la présence de points de sauvegarde plus fréquents.

“Même si c’est complexe, je pense qu’une sorte de remake est prévu. Je ne me souviens pas exactement quand, mais ce sera en HD et je pense qu’Ubisoft va ajouter quelques points de contrôle supplémentaires et d’autres éléments similaires afin de rendre le jeu un peu moins frustrant.[…]Je pense que c’est une bonne initiative, car c’est le seul point qui pourrait poser problème aux joueurs moins expérimentés. Mais oui, je pense que ça reste un très bon jeu.”

Une parole digne de crédit ? Même si Ancel n’est plus réellement actif depuis 2020, il a tout de même rempilé en 2024 pour un rôle de consultant. Donc oui, s’il y en a bien un au fait de la chose c’est bien lui. Et puis, les propos (quant à un remake) sont conformes à un bruit qui émanait de l’insider Tom Henderson il y a un peu plus d’un an. Lequel bruit prendra un peu plus de relief avec l’apparition très récente d’un certain Rayman 30th Anniversary Edition au niveau de l’organisme de classification australien.

Néanmoins, il reste tout de même une zone de flou : serait-ce réellement un remake ? Et non un remaster comme le laisse supposer l’appellation ambiguë de « remake HD » ? Toujours est-il qu’un retour progressif de la licence Rayman est aujourd’hui une quasi-certitude. Cependant, quel regard lui donner au vu de la situation que traverse actuellement Ubisoft ? Car on peut légitimement émettre des doutes quant à la stratégie que l’entreprise semble adopter.

Certes retourner « aux sources » avec Rayman peut s’avérer être une bonne décision, si ce n’est pas une nécessité. En tout cas, une chose est sûre : Ubisoft aura besoin de titres forts. Et mettre en avant la nostalgie, quand on sait que cela est toujours apprécié par les joueurs peut être payant. De plus, de manière symbolique, il peut être même l’occasion de signifier un nouveau départ pour Ubisoft. En effet, quoi de mieux que de remiser une petite pièce sur ce qui a permis à ce dernier de conquérir le monde pour repartir sur de « nouvelles bases »?

Quoiqu’il est difficile de l’imaginer : Ubisoft a actuellement bien trop d’ombres pour espérer un rapide regain de confiance de la part de son public. D’autant que son catalogue est loin d’être le souci principal de la société. Chose que l’on voit d’ailleurs actuellement avec la grève des salariés, qui font entendre leurs voix suite à aux récentes décisions controversées (telles les annulation, licenciement et autres). Et, d’après ce que l’on voit ou ce que l’on entend, l’avenir devient peu à peu une chimère…