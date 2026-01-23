tt

Grève et effondrement en bourse : rien ne va plus chez Ubisoft

Grève chez Ubisoft et chute libre de l'action en bourse suite à la réorganisation

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

guest

1 Commentaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test MIO: Memories In Orbit – Une mise en orbite immédiate

Test Big Hops – La petite grenouille qui traîne avec les plus grands

Test Marble’s Marbles – Retomber en enfance, au carré !