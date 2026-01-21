Ubisoft prépare 2026 et annule le remake de Prince of Persia

On sait depuis plusieurs mois qu’Ubisoft a de grands projets, entre la création de sa filiale Vantage Studios et le développement de nouvelles technologies dopées à l’Intelligence artificielle. Aujourd’hui, on pouvait découvrir les ambitions d’Yves Guillemot et compagnie pour 2026 dans un communiqué de presse : le studio compte bien « conserver son leadership créatif », et cela implique une réorganisation complète. Dans la foulée, six jeux sont annulés, dont le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps.

« Produire des jeux d’une qualité exceptionnelle »

Cette réorganisation d’Ubisoft est censée répondre aux exigences toujours plus fortes de l’industrie et du public. Le calcul de Guillemot est simple : « les jeux AAA de qualité exceptionnelle, lorsqu’ils rencontrent le succès, offrent un potentiel financier plus important que jamais ». Il annonce au passage que la stratégie du studio va principalement reposer sur les jeux en monde ouvert et sur les jeux-services.

Pour cela, Ubisoft sera maintenant structuré en cinq « Creative Houses », chacune responsable de différents genres ou licences, et toutes soutenues par un « Creative Network ». Ces Creative Houses seront plus indépendantes sur la gestion créative de leurs jeux et sur le marketing, mais le siège restera présent, notamment pour fournir les technologies nécessaires au développement des jeux.

Vantage Studios s’occupera des licences phares d’Ubisoft (Assassins’s Creed, Far Cry et Rainbow Six) avec l’objectif assumé d’en faire des marques « générant des revenus annuels de plus d’un milliard d’euros ». Les autres Creatives Houses se concentreront par exemple sur les jeux narratifs et immersifs ou sur les jeux familiaux.

Quelles conséquences pour les équipes ?

Le communiqué annonce que ces Creative Houses marqueront le retour du présentiel pour les salariés, et la mise en place de « mécanismes d’incitation alignés sur la réussite créative, l’engagement des joueurs et la création de valeur à long terme ». L’instauration du nouveau modèle opérationnel est l’occasion de repenser complètement la feuille de route pour l’année à venir !

Après un développement chaotique, qu’on imaginait pourtant presque arrivé à son terme, le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps est tout simplement annulé. Le compte X officiel évoque les standards de qualité non atteints. Dans la foulée, sept jeux sont reportés et quatre autres sont décommandés, sans plus d’informations sur les titres concernés.

Ces dernières semaines, c’est surtout pour signaler licenciements et départs plus ou moins volontaires qu’on mentionnait le studio. Ce genre de triste nouvelle devrait continuer à arriver, puisque le communiqué d’Ubisoft se termine par un rappel sur « l’accélération des initiatives de réduction des coûts afin d’ajuster la taille de l’organisation ». Yves Guillemot évoque directement des fermetures, « décisions difficiles, mais nécessaires » pour réaliser les 200 millions d’économies visées par le groupe sur les deux prochaines années.