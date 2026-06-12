Magicians: The Devil’s Deal – First Prestidigitation Shooter

Entre les jeux attendus et les annonces grandiloquentes, parfois de vraies surprises peuvent se glisser, sauvant par leur seule présence une conférence un poil ennuyeuse aux yeux de certains. Pour le dernier Xbox Games Showcase, une partie du public a attribué ce rôle à Magicians: The Devil’s Deal. Ce FPS pétillant, totalement inédit, propose dès son annonce un aperçu du gameplay : un fait rare et qu’on ne peut que saluer.

S’il évoque à coup sûr le cultissime Bioshock, c’est parce que les deux œuvres partagent de nombreux points communs à quelques plasmides près, notamment l’équipe de développement composée d’anciens artisans ayant façonné notre Rapture adorée. Quelle ironie de penser que leur prochain jeu servira, pour beaucoup, à patienter jusqu’à la sortie du prochain opus du successeur de System Shock.

Plus profond que les abysses : Magishock en Enfer

Magicians: The Devil’s Deal nous placera dans la peau de Jacob Menteuro, un magicien exceptionnel enfermé aux Enfers après que ses rivaux, les Maîtres, ont passé un marché avec le Diable. Ce héros au nom subtil a décidé de jouer au nouveau Faust pour reprendre son destin en main. Il devra affronter fanatiques et créatures monstrueuses pour défaire un à un les cinq boss corrompus par le pouvoir démoniaque et enfin recouvrir sa liberté.

Le spectacle se déroulera dans la ville de Theaterland, une Londres victorienne infernale composée de zones variées, habitées par chacun des ennemis principaux. Nul doute que des diableries viendront ponctuer les mésaventures du héros et que Belzébuth jouera des sabots et des mains afin de remporter la partie.

La présentation du jeu nous laisse en terrain connu. La composante narrative de Magicians: The Devil’s Deal s’annonce prépondérante à l’image de son modèle. La promesse de se frotter à des boss marquants dont les capacités et le design seront inspirés de tours de magie classiques et spectaculaires à de quoi faire envie.

Le soin apporté au game design sera déterminant pour séduire les fans du genre et on espère que les différents pouvoirs auront un réel impact sur l’environnement et participeront activement à la nervosité des affrontements.

Il est agréable de constater que le studio responsable de Submerged se détourne du monde ouvert pour embrasser une forme de linéarité plus efficace. Les développeurs ont décidé de capitaliser sur leurs talents narratifs et pour ce faire, le choix de revenir à l’immersion que procure le FPS semble logique. Ils vont pouvoir nous faire profiter de leur expérience acquise sur City of Brass, un FPS rogue-like nerveux basé sur l’univers des Mille et Une Nuits qui comprenait déjà son lot de surnaturel.

C’est donc avec beaucoup d’espoir qu’on assiste aux jets de cartes, à la lévitation, à la disparition et aux effets pyrotechniques et ésotériques de ce show endiablé qui, on espère, réserve encore d’autres atouts dans ses manches.

Pour l’instant Magicians: The Devil’s Deal est prévu pour 2027, sans date de sortie précise. Il ne s’agit pas d’une exclusivité, ils sera donc possible de jouer au Houdini surnaturel sur Xbox Series, PC et PS5.