Ubisoft attaqué en justice par l’ancien responsable de la franchise Assassin’s Creed

Décidément, Ubisoft n’a pas encore fini d’être sous le feu des projecteurs en ce début d’année 2026. Après des fermetures de studios, des licenciements et des départs surprises, c’est désormais au tour d’anciens employés du studio de faire une levée de bouclier. Aujourd’hui, nous apprenons grâce au média Radio-Canada que l’ancien responsable de la licence Assassin’s Creed, Marc-Alexis Côté vient de porter plainte contre Ubisoft pour licenciement déguisé.

Vantage Studios point de départ de la discorde

Lancé en octobre 2025 sous la supervision de Charlie Guillemot et Christophe Derennes, respectivement fils et cousin d’Yves Guillemot, Vantage Studios a pour objectif d’absorber les 3 plus grosses licences d’Ubisoft, à savoir Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six.

L’autre but de Vantage Studios est de rapatrier la gestion et la direction de ses trois poules aux œufs d’or en France, au plus près du siège de la société, une condition un brin handicapante pour Marc-Alexis Côté, alors responsable de la franchise Assassin’s Creed puisque ce dernier se trouve dans les bureaux d’Ubisoft Québec. Côté aurait très bien pu revenir en France pour continuer de chapeauter la saga aux assassins à la capuche, mais quelle ne fut pas sa surprise en découvrant quelques temps avant la formation de Vantage Studios qu’Yves Guillemot était à la recherche de quelqu’un d’autre pour s’occuper de son nouveau bébé.

« Un rôle de head of production, sous l’autorité du futur head of franchise, lui aurait plutôt été proposé, lui faisant perdre le prestige lié à son poste […] Les discussions seraient devenues tendues, jusqu’à ce qu’en septembre, Ubisoft lui offre de diriger une éventuelle creative house aux contours abstraits, selon sa poursuite, regroupant des séries de second ordre. »

Hors de question pour Marc-Alexis Côté de passer d’un poste de directeur de franchise à celui de directeur de la production. Il est à noter que Côté est dans le bain Assassin’s Creed depuis l’épisode Brotherhood en 2010 mais qu’il fut aussi le directeur du mythique Assassin’s Creed 3 et producteur senior sur le sympathique Syndicate. L’intéressé baigne dans la licence depuis plus de 15 ans et lui retirer du jour au lendemain son contrôle est vécu comme un affront. La seule chose proposée à Côté est la direction d’une nouvelle branche se concentrant sur des séries de secondes zones, chose qu’il refusera après réflexion.

Un licenciement sous couvert d’un départ volontaire

Après refus de l’offre faite par le studio, Marc-Alexis Côté décide de quitter Ubisoft et demande tout naturellement des indemnités de départ. Le géant français a accédé à sa requête en lui demandant de ne pas se présenter au travail la semaine suivante. Et nouveau retournement de situation dans cette affaire, car Ubisoft a profité de ce départ pour annoncer publiquement un départ volontaire de Côté et ainsi passer outre le virement des indemnités de départ.

Si aujourd’hui Marc-Alexis Côté traduit en justice Ubisoft, c’est pour le comportement déloyal de son employeur de l’époque. Car en réalité, en proposant à Côté un nouveau poste nettement moins prestigieux, Ubisoft savait pertinemment que le créateur refuserait cette proposition et ferait ses valises. Marc-Alexis Côté a donc décidé de traduire en justice Ubisoft avec comme motif une rétrogradation inacceptable ayant mené à un congédiement déguisé. Se faisant, le principal intéressé demande 1,3 million de dollars de dédommagement correspondant à l’équivalent de 2 ans de salaire et 75 000 dollars de plus pour dommages moraux et atteinte à sa réputation, mettant en avant la difficulté pour un créateur de retrouver un emploi dans le monde du jeu vidéo dans le climat actuel.

L’affaire n’a pour le moment pas été commentée publiquement de la part de Côté et d’Ubisoft, mais les deux parties se sont adjoint les services d’avocats.