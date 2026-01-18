Ubisoft et Massive touchés par un départ historique… et inattendu

Alors qu’il y a quelques jours, Julian Gerighty, à la tête de la franchise The Division, annonçait l’arrivée d’une « expérience sans précédent » avec The Division 3 et des mises à jour conséquentes pour The Division 2, Ubisoft fait part de licenciements chez Massive Entertainment et Ubisoft Stockholm. Et suite à ces annonces, Julian Gerighty annonce à son tour, par le biais de son compte X, son départ de Massive pour Battlefield Studios. Ces deux événements sont-ils d’une manière ou d’une autre liés ? La franchise The Division est-elle en danger ?

Un départ inattendu qui ne présage rien de bon

La société d’Yves Guillemot n’a pas perdu de temps en ce début d’année 2026. Après avoir annoncé la fermeture et le licenciement des employés d’Ubisoft Halifax, le studio décide d’aller tailler dans le gras de sa branche suédoise en annonçant le départ de 55 employés de Massive Entertainment et d’Ubisoft Stockholm. En octobre dernier, le studio responsable de The Division, Avatar ou encore Star Wars: Outlaws avait déjà dû se séparer de certains de ses membres dans le cadre d’un plan de départs volontaires, mais il faut croire que ces suppressions de postes n’étaient pas suffisantes. Les décisions concernant Ubisoft Halifax, Stockholm et Massive sont en réalité des réponses à l’échec de la stratégie de départs volontaires mise en place par Ubisoft en 2025.

À la tête de la franchise The Division depuis 2024 et ayant travaillé sur Star Wars: Outlaws, The Crew ou encore Splinter Cell, Julian Gerighty était employé par Ubisoft depuis 1999. C’est donc après 27 années de bons et loyaux services que Gerighty met les voiles pour rejoindre le groupe Battlefield Studios à l’origine du carton Battlefield 6.

Ce départ précipité laisse bon nombre de joueurs et de professionnels du milieu songeurs. Les récentes et dithyrambiques déclarations de Gerighty par rapport au futur de The Division ne collant pas réellement avec un départ soi-disant cordial, de plus pour rejoindre les rangs d’un mastodonte et concurrent d’Ubisoft. Sans nul doute que l’expérience de Gerighty sur The Division 2 et son suivi après lancement sera bénéfique pour Battlefield 6.

« À notre communauté, ne craignez rien, Agents. Nos équipes qui ont construit ce monde aux côtés de Julian sont toujours présentes, et le conduisent vers un futur ambitieux avec le même dévouement, que ce soit pour The Division 2, The Division 2: Survivors, The Division Resurgence et The Division 3. »

Ubisoft se veut donc rassurant malgré le départ de Julian Gerighty : la licence The Division est toujours d’actualité. Nous ignorons pour le moment quelles sont les motivations qui ont poussé Gerighty à quitter son ancien actuel, et nul ne doute que de prochaines fuites à la mode d’Ubisoft viendront éclaircir tout cela sous peu. Peut-être que la réelle raison derrière le départ de Gerighty serait donc d’ordre financier. Suite aux déclarations sur le futur de la licence The Division, peut-être que la somme à investir en matière de développement et d’employés a fini de donner des sueurs froides à Ubisoft. Battlefield Studios offrira peut-être à Gerighty un environnement plus sécuritaire, enclin à la dépense et à la hauteur de ses ambitions.

Aucun remplaçant n’a encore été nommé, et nous voyons mal Ubisoft laisser la licence The Division sans directeur. À moins que, et malgré les dires du studio, le projet au long terme serait de mettre de côté The Division au profit des licences placées sous la bannière Vantage avec Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six.