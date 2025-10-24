tt

Ubisoft et Massive Entertainment (The Division) passent à leur tour par la case licenciements

Ubisoft et Massive Entertainement obligés de se restructurer

Tortuga76ers

Responsable d'agence de voyage vidéoludique: de Zanarkand à Hyrule, en passant par Yharnam ou Tamriel, accrochez vos ceintures, on embarque!

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Pokémon Légendes Z-A – Un gameplay en Méga-Évolution, une esthétique du passé

Test SOPA Tale of the Stolen Potato – La patate c’est la vie

Test The Outer Worlds 2 – La signature Obsidian, entre génie et technique datée