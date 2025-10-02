tt

Fermetures chez Avalanche Studios (Just Cause) – Encore des licenciements…

Avalanche Studios (Just Cause, Contraband) ferme des bureaux et licencie des travailleurs

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Metal Eden – Le Fast-FPS qui froisse de la tôle !

Test CloverPit – La critique qui touche le jackpot

Test Baby Steps – Petits pas pour grandes émotions