La fermeture d’XDefiant et l’impossibilité pour l’industrie de se remettre en question

Ce 5 juin, les serveurs d’XDefiant ont été définitivement débranchés, renvoyant le jeu au pays enchanté mais surpeuplé des shooters multi qui n’ont pas réussi à s’imposer. XDefiant était la dernière tentative un peu cabossée en date d’Ubisoft pour imposer un shooter multi dans le paysage des Valorant, Counter Strike, CoD ou Overwatch.

Un segment qui fait plus de victimes que d’heureux, comme en témoigne le débranchement express de Concord ou les nombreux jeux annulés avant même leur sortie (combien des 12 jeux services annoncés par Sony en Février 2022 sont ils encore dans les tuyaux… ?!). Cependant, les quelques jeux qui réussissent ont un succès tellement massif que les éditeurs continuent à rêver de lancer le prochain Fortnite, un peu comme les enfants qui aiment le foot se rêvent secrètement en prochain Killian Mbappé. Mais les enfants ont des parents pour les garder sur les rails, les éditeurs de jeux vidéo, non.

Et l’on s’aperçoit encore que la remise en question semble impossible, et que le comportement de gamin capricieux et têtu est une métaphore qui colle bien à l’industrie. Ainsi, Mark Rubin, producteur exécutif d’XDefiant s’est exprimé à l’occasion de la fermeture du jeu, et explique d’abord que l’échec du titre, c’est pas sa faute, c’est à cause des autres. Certes, mais c’est celui qui le dit qui l’est.

« C’est trop injuste »

Ainsi, il blâmera d’abord le marketing (« Malheureusement, avec si peu, voire pas, de promotion, surtout après el lancement du jeu, nous ne réunissions plus de nouveaux joueurs supplémentaires après le lancement ») ; il rejettera la faute sur le moteur qu’on lui a confié ( « paralysés par la technologie dépassée d’un moteur qui n’avait pas été conçu pour ce sur quoi on travaillait ») (alors que, sans être du métier, on se demande si alerter suffisamment tôt sur ce genre de situation n’entre pas dans les missions confiées à un producteur exécutif), et regrettera que les supers idées qu’il avait pour les saisons 4 ou 5 n’aient pas eu le temps d’être déployées (alors que la super idée aurait probablement été de les montrer dès la saison 1… ).

Rien n’est donc de sa faute, et même, il déclare que « bien que les cartes jouaient lourdement contre lui, il a réussi à produire un super jeu vraiment fun ». Déni : 1 – Remise en question : 0.

Les déclarations de Rubin sont symptomatiques de ce qui ne tourne pas rond dans l’industrie : une poignée de personnages haut placés sont persuadés d’avoir raison contre tout le monde, peuvent prendre des décisions assez largement considérées comme aberrantes, foncent alors droit dans le mur, puis repartent avec le bonus qui figure dans leur contrat pendant que le studio ferme et que les salariés sont mis au chômage.

Le producteur termine le post-mortem d’XDefiant en faisant ce qu’on appelle dans le milieu « une Jospin » : il prend acte de l’échec du jeu (qu’il n’est par contre absolument pas prêt à assumer), et se retire de la vie vidéoludique, prenant sa retraite pour s’occuper de sa famille. On serait un peu hypocrite de prétendre que son talent va manquer à l’industrie…