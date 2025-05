Helldivers, les Illuministes s’en prennent à la Super Terre !

Helldivers, après près d’un an et demi de lutte sans relâche contre les ennemis de la démocratie, nous voilà aux portes de l’extinction. Les illuministes ont brisé les barrières et envahissent à l’heure actuelle notre belle Super Terre !

Dans son système bien rodé de mises à jour continues, Helldivers 2 nous emmène cette fois-ci aux portes de nos fières mégalopoles. Arrowhead a promis un suivi régulier dans les mois à venir, alors même qu’une petite équipe en interne planche déjà sur son prochain projet, sobrement baptisé “Game6”, entièrement financé par les impressionnants revenus du mastodonte à la sauce Verhoeven.

Helldivers 2 est un jeu en perpétuel mouvement, offrant régulièrement de nouvelles rations complètes aux joueurs les plus assidus. Nouveau passe de combat, système de customisation d’armement plus poussé, et désormais l’invasion brutale de la Super-Terre (emportant Mars dans un torrent de flammes au passage) : Arrowhead n’a clairement pas chômé depuis notre dernier papier.

Nous entrons ici dans un nouvel acte : Heart of Democracy. Un chapitre censé marquer un tournant, avec des ajouts considérés comme majeurs. Ni une, ni deux, nous avons enfilé notre uniforme et sommes partis en croisade contre les Illuministes.

Fini les étendues vides qu’on traverse en troupeau, missile dans le dos, pour relier deux points d’intérêt. Désormais, on se fraie un chemin à travers buildings effondrés, Illuministes enragés, citoyens paniqués et soldats du SEAF dépassés. L’ambiance de fin du monde est parfaitement dosée : il faut parfois accepter la mort d’un civil courageusement sacrifié au profit d’un barrage de napalm, balancé pour préserver la gloire de notre système démocratique face à une entité extraterrestre.

Citoyens comme soldats du SEAF sont désormais entièrement pilotés par l’IA, une nouveauté qui ajoute un vrai cachet à cette nouvelle phase de guerre totale. Les civils vous accueillent avec soulagement, tandis que les soldats se battent (et meurent) à vos côtés, répondant à vos saluts militaires avec une discipline exemplaire. Le jeu en profite pour multiplier les clins d’œil amusants, renforçant cette sensation d’appartenir à un théâtre aussi tragique que démocratique.

Autre nouveauté pour notre défouloir favori : les bugs. Bien sûr, aucun jeu n’y échappe complètement, surtout lors de grosses mises à jour. Mais Helldivers 2, jusqu’ici plutôt épargné de ce côté-là, commence à montrer quelques failles. L’introduction des gigantesques bâtiments et de leur destruction dynamique a apporté son lot de collisions imprévisibles, avec des résultats allant du franchement amusant au légèrement agaçant.

Cela n’empêche pas Helldivers 2 de regagner en popularité. Le jour de la mise à jour, près de 150 000 joueurs se sont rués sur le jeu, le propulsant directement dans le top 5 des titres les plus joués sur Steam. À cela s’ajoute une nette hausse des évaluations positives, triples en volume sur la dernière semaine. Après une période marquée par quelques couacs, notamment sur la gestion du compte PSN, sommes-nous face à une nouvelle phase ascendante ou un regain fatigué pour le jeu d’Arrowhead ?