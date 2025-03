Helldivers 2 – PlayStation joue les shérifs cette semaine, mais la corde est raide

Les affrontements intergalactiques de Helldivers II s’apprêtent à prendre une tournure résolument western. Depuis le 20 mars dernier, Arrowhead Game Studios a déployé une mise à jour baptisée Borderline Justice, enrichissant l’arsenal des joueurs avec un attirail de guerre inspiré du Far West. De quoi incarner, sur quelques accords moriconniens, un shérif de l’espace, prêt à dégainer plus vite que son ombre pour défendre la Super-Terre.

Dans un contexte dans lequel PlayStation fait face à l’échec de Concord et à l’annulation de plusieurs jeux-service, Helldivers II s’est imposé au final comme la seule réussite du genre pour la marque. Lancé simultanément sur PlayStation 5 et PC en février 2024, ce shooter spatial a rapidement conquis les joueurs saluant, avant tout, l’ambiance exceptionnelle. Très peu de temps après sa sortie, un pic de près de 459 000 joueurs simultanés est enregistré sur Steam, établissant un nouveau record pour un titre publié par PlayStation Studios sur cette plateforme.

Toutefois, après un lancement record, le jeu a connu en quelques mois une baisse considérable de ses joueurs PC, notamment en raison d’une décision controversée de Sony d’imposer un compte PlayStation Network, une mesure finalement annulée. Malgré ces aléas, le jeu a continué à évoluer grâce à des mises à jour régulières. Celle de cette semaine a l’ambition (un peu timide) de raviver l’intérêt du gameplay et de ses joueurs.

Avec Borderline Justice, Helldivers II introduit un lot d’armes et d’équipements inspirés des légendes du Far West (mais aussi dans celle de Boba Fett, quitte à taper dans toutes les gamelles). Loin d’être une simple touche esthétique, ces ajouts promettent une expérience de combat renouvelée, où l’art du duel et l’explosivité des dynamites prennent toute leur place.

Parmi les pièces maîtresses de cette mise à jour, on retrouve des armes iconiques du XIXe siècle, qui allie rapidité et précision, idéal pour les combats à moyenne distance ou infliger des dégâts massifs en un minimum de tirs, parfait pour les amateurs de duels rapides et percutants. Évidemment, la dynamite fait son entrée, offrant une solution radicale pour anéantir des groupes entiers d’ennemis avec des explosions spectaculaires.

L’immersion western ne s’arrête pas aux armes. Deux nouvelles armures complètent ce pack. L’une incarnant l’autorité des maréchaux du Far West, et l’autre l’intrépidité des pistoleros. Pour une mobilité accrue, le jet-pack LIFT-860 Hover Pack fait également son apparition. Offrant la possibilité de survoler le champ de bataille, il permettra aux joueurs d’accéder à des positions stratégiques et d’échapper aux assauts ennemis en un clin d’œil.

En plus de ces ajouts, la mise à jour propose une série de cosmétiques permettant d’afficher son appartenance à cette thématique. Bannières et capes exclusives seront de mise, ainsi qu’un titre unique nommé Super shérif. Si après tout ça, PlayStation ne fait pas régner la justice sur le monde des GaaS, c’est à n’y rien comprendre…

Trêve de plaisanterie ! Avec cette mise à jour, Helldivers II évalue encore sa capacité à innover et à surprendre sa communauté. Mais malgré ce succès finalement au souffle court, PlayStation peine encore, depuis une petite année, à maintenir une base de joueurs stable sur son seul jeu-service réellement plébiscité. La fuite progressive des joueurs et la nécessité d’un renouvellement constant de contenu illustrent bien les défis qui attendent la firme dans son apprentissage du modèle. Helldivers II reste bien entendu l’exemple à suivre au sein de la firme, mais il ne garantit pas encore la maîtrise de PlayStation dans ce domaine.

Cette semaine, l’annonce du nouveau studio Sony Dark Outlaws Games avec à sa tête un vétéran du domaine, pressenti pour remplir l’un de ces rôles, laisse penser de nouveau que l’orientation vers les jeux-service n’est évidemment pas encore abandonnée par la firme, malgré les récentes critiques et ajustements stratégiques. On espère pour eux qu’ils ne finissent pas tous pendus, haut et court, au milieu du saloon…