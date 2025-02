Fairgame$ reporté à 2026 – PlayStation joue-t-il avec le feu ?

La stratégie des jeux-service continue de faire grincer des dents. Alors que PlayStation semblait vouloir réajuster son cap après l’échec de Concord, voilà que Fairgame$, le prochain jeu de braquage en ligne signé Haven Studios, vient d’être repoussé en interne à 2026. Une annonce officieuse, relayée par le journaliste Jeff Grubb, qui vient encore une fois questionner la viabilité de l’offensive GaaS (Game as a Service) de PlayStation.

Un report, mais était-il vraiment daté ?

L’annonce de Fairgame$ remonte déjà à 2023, lors d’un PlayStation Showcase qui avait mis en avant les ambitions de l’entreprise dans le secteur du jeu en tant que service. Depuis, le titre s’était fait extrêmement discret, ne laissant apparaître qu’un trailer CGI et une vague promesse de gameplay compétitif dans un univers de braquage futuriste. Mais jusqu’à présent, aucune fenêtre de sortie n’avait été annoncée, rendant ce « report » aussi flou que le projet lui-même.

En bref, un énième exemple de jeu annoncé bien trop tôt, sans la moindre information concrète ou image de gameplay pendant des années au delà de son teaser CGI initial. Une tendance devenue malheureusement très fréquente, comme en témoignent les tristes exemples du Wonder Woman de Monolith, le Wolverine d’Insomniac ou encore le Project 007 d’IO.

Cependant, si l’on en croit Jeff Grubb, Fairgame$ devait initialement bien arriver cette année, avant d’être repoussé à 2026. Un retard qui, bien que jamais officiellement confirmé, soulève des questions sur l’état actuel du titre et l’avenir du studio Haven, fondé par Jade Raymond et racheté par PlayStation en 2022.

Un projet prometteur ou une future déception ?

Dès son annonce, Fairgame$ avait suscité des réactions mitigées. Présenté comme un Payday-like compétitif, où les joueurs incarneraient des sortes de « Robin des Bois modernes » s’attaquant aux ultra-riches, le concept paraissait accrocheur. Mais sans gameplay concret et avec une communication minimaliste, pour ainsi dire quasiment inexistante, l’enthousiasme initial des quelques joueurs curieux s’est vite estompé, laissant place à davantage de scepticisme et de moqueries.

Malgré tout, Christopher Dring de GamesIndustry.biz se veut rassurant, affirmant avoir entendu de bons échos sur le projet en interne (dans le podcast GI Microcast publié sur YouTube, mais désormais inaccessible) :

« J’ai entendu de bonnes choses sur le jeu de Jade Raymond, est-ce Fairgame$ ? Oui, j’ai entendu de bonnes choses à son sujet. Certains restent sceptiques à propos du trailer, mais d’après les discussions internes, les retours sont très positifs. J’imagine donc que les projets sur lesquels ils se concentrent sont ceux qu’ils comptent réellement mener à bien, sortir, soutenir et essayer de faire fonctionner. »

De quoi espérer que Fairgame$ puisse peut-être créer finalement la surprise et réellement séduire les joueurs grâce à un gameplay peaufiné ainsi qu’une direction artistique marquante.

PlayStation et les jeux-service : un équilibre précaire

Ce report de Fairgame$ s’inscrit dans un contexte difficile, qui peine à concrétiser ses ambitions dans le domaine du live-service. L’annulation de The Last of Us Factions, la fermeture de London Studio, l’échec cuisant de Concord et le manque de visibilité sur d’autres projets comme Marathon de Bungie montrent à quel point la stratégie de PlayStation dans ce secteur est fragile.

Un autre exemple marquant est l’annulation de Spider-Man: The Great Web, un jeu multijoueur coopératif inspiré de l’univers de l’homme-araignée, qui aurait vu le jour au sommet du succès des trois jeux précédents d’Insomniac Games. Révélé par des fuites à la fin de 2023, après le piratage massif du studio, ce projet devait permettre aux joueurs d’incarner différents Spider-Men issus du multivers, en s’inspirant notamment du triomphe cinématographique de la saga animée Spider-Verse.

Pourtant, malgré un concept alléchant et l’engouement des fans, Playstation et Insomniac ont décidé de l’abandonner sans en dévoiler plus. Cette décision a déçu de nombreux joueurs, mais elle témoigne aussi des difficultés à réussir dans le domaine du jeu service.

En réaction à ces difficultés, PlayStation semble prendre son temps et accorder plus de soin au développement de ses titres. Un report peut être une bonne chose si cela permet à Fairgame$ d’être plus abouti et d’éviter le naufrage de certains de ses prédécesseurs. Mais la patience des joueurs n’est pas infinie, et avec une concurrence féroce dans le domaine des jeux multijoueurs et de braquage (Payday 3, GTA Online), Fairgame$ devra frapper fort pour trouver sa place.

Rendez-vous en 2026, ou pas ?

PlayStation n’a pas encore réagi à ces informations, et il est probable que nous n’en saurons pas plus avant un éventuel prochain State of Play. En attendant, Fairgame$ reste une énigme, coincé entre espoir et scepticisme. Peut-être que ce temps supplémentaire lui permettra d’éviter l’étiquette de futur flop, mais une chose est sûre : PlayStation ne peut plus se permettre d’enchaîner les faux pas sur le terrain des jeux-service.