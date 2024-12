Blue Protocol pourrait revenir sous un autre nom (et offrir un espoir à Concord) ?

Blue Protocol pourrait connaitre une situation inédite à notre connaissance, ou tout du moins suffisamment rare pour qu’aucun autre exemple ne nous vienne en tête. On se souvient que le MMRPG de Bandai Namco s’était vu débrancher avant même une sortie en Europe, pourtant annoncée et même négociée avec Amazon, qui était à l’édition du titre pour l’occident.

Pourtant, et contre toute attente, il semblerait que nous allons finalement peut-être avoir la possibilité de voir ce que Blue Protocol avait vraiment à proposer. Le jeu se voit en effet offrir une sorte de seconde chance, récupéré par le studio chinois Shangai Bokura Technology, l’une des nombreuses sociétés détenues par le géant Tencent.

Le jeu revient donc « amélioré » et sous un nouveau titre : Star Resonance, et aura droit prochainement à une période de beta test sur le terri. On ne sait pas vraiment ce qui a été amélioré. Peut-être pas grand-chose en sortant du marketing… Toujours prévu iOS, Android et PC, rien ne garantit encore que le jeux puisse bénéficier la sortie occidentale qui lui avait initialement été promise. Cependant, on peut imaginer que si Star Resonance remporte en Chine le succès qui lui a manqué au Japon sous le titre Blue Protocol, Bandai Namco (qui a gardé la propriété de la licence) pourrait retrouver l’envie de le distribuer plus largement.

Un jeu abandonné par un éditeur, ressuscité par un autre éditeur qui, lui, y croit (avec l’aval impératif du premier éditeur), voilà une situation qu’on ne voit pas souvent. Et qui, si l’expérience se révélait concluante, pourrait faire école… Et on pense évidemment aux jeux qui ont connu le triste dessein de l’extinction prématurée des serveurs, et Concord en premier lieu.

Le titre est fini, jouable, semble proposer des choses pas complètement à côté de la plaque si on en croit les premiers retours de la presse, mais aura vu ses serveurs coupés parce qu’il n’avait pas su répondre assez rapidement aux exigences commerciales de Sony. Une décision radicale et qui n’a pas laissé au jeu la possibilité, par exemple, de bénéficier d’un bouche-à-oreille potentiellement positif, ou de l’influence que quelques streamers qui auraient pu s’emparer du jeu. Décision qui n’a même pas laissé la possibilité d’explorer des pistes comme l’inscription du jeu au catalogue PS Plus, ou même de le transformer en free-to-play…

L’expérience Blue Protocol/Star Resonance, si elle se révélait concluante, pourrait montrer à l’industrie que le destin d’un jeu, s’il a vraiment des choses à proposer (ce qui reste ici à vérifier), n’est pas forcément scellé dix jours après sa sortie… ?