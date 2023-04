Blue Protocol – Le jeu Sword Art Online que l’on attendait plus ?

Bandai Namco a sorti l’argenterie pour célébrer la sortie du trailer de son prochain RPG, Blue Protocol. Célébrer, mais aussi s’assurer d’attirer l’attention de l’audience, et ce en convoquant des vétérans du J-Rock pour interpréter la chanson thème du jeu : L’Arc~En~Ciel.

L’Arc~En~Ciel, qui a débuté comme un groupe de visual-kei, tourne en effet depuis plus de 30 ans, toujours emmené par son chanteur superstar Hyde. On a pu l’entendre sur la B.O. de Devil May Cry 4, ou encore sur les opening de nombreux animes, comme GTO ou Full Metal Alchemist. La chanson qui accompagne le nouveau trailer de Blue Protocole s’intitule Mirai (« futur »), et est peut-être déjà connue des amateurs, puisqu’elle fut publiée au printemps 2021 dans le cadre de divers événements fêtant les 30 ans d’activité du groupe.

Quant au jeu, malgré un titre qui collerait parfaitement à une histoire d’espionnage, on découvre un univers qui, du moins, dans les images du trailer, n’est pas sans rappeler un certain Sword Art Online : ses plaines colorées, son esthétique fantasy, et ses errances dans d’autres univers, du western aux cités futuristes. A priori, pas de notion meta dans Blue Protocol, dans lequel évoluent bien des personnages et non pas des avatars coincés dans une réalité virtuelle. Cependant, si Sword Art Online n’a jamais su mettre son lore et les jeux vidéo dérivés d’accord (une série qui parle d’un MMORPG, et des jeux vidéo qui se jouent en solo et hors ligne ?!), Blue Protocol se jouera bien en multi, et en ligne.

Il s’agit en effet d’un MMORPG free-to-play, qu’on pourra arpenter en solo ou en multi, avec des amis ou des inconnus rencontrés grâce à un système de matchmaking. Classes, exploration et raids seront au programme de cet Action-RPG en ligne qui voudra marcher sur les plates-bandes d’un certains Genshin Impact. Arrivera-t-il au moment ou le jeu de HoYoverse commencera à lasser ses joueurs ? Ou au contraire, devra-t-il réussir à se démarquer pour exister ?

Les premiers éléments de réponses ne devraient pas tarder à arriver puisque le jeu est prévu pour sortir au Japon sur PC ce printemps 2023, puis sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S et dans le monde entier un peu plus tard dans l’année…