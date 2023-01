Genshin Impact – l’envers du décor dans une exposition à Paris

Du 3 au 10 janvier, il était possible de se rendre à la galerie Joseph-Froissart, où étaient présentés divers concept arts et maquettes dédiés au jeu Genshin Impact à l’occasion de l’exposition « Aventure sans fin en Teyvat ». Dans un espace plutôt restreint, les concepteurs nous on fait voyager de Mondstadt à Sumeru, et ont révélé certains des secrets de conception de l’univers du jeu. Dès les premiers pas dans l’exposition, Hoyoverse sort les grands moyens : nous avons pu voir une maquette retraçant l’entièreté du territoire de Teyvat actuellement disponible, surplombée par un écran géant qui diffusait des cinématiques du jeu.

Les concepteurs avaient agencé les différents aspects du jeu dans chacun des six halls. Si au départ nous avions pu prendre conscience de la taille de l’univers, la suite directe de l’exposition en présente les dangers. Les concepts arts de différentes créatures que les joueurs peuvent rencontrer au cours de leur partie étaient affichés, avec une attention particulière portée aux différentes hypostases élémentaires. Le travail des graphistes était réellement mis à l’honneur dans le cadre de la galerie Joseph, où la disposition permettait d’apprécier l’ingéniosité avec laquelle les concepteurs ont pu donner vie à chaque créature élémentaire.

En continuant notre visite, nous sommes arrivés dans une salle présentant chacune des régions de manière détaillée, avec des concepts arts de l’acabit de ceux qui nous sont parfois montrés à la fin des lives de présentation de mise à jour. Imprimées sur toile, ces illustrations permettaient de bien apprécier le travail effectué pour en arriver aux visuels du jeu.

Processus de transition qui était réellement explicité dans une salle dédiée à la conception de personnages, dans laquelle il était possible de voir la manière dont les développeurs ont pu imaginer puis réaliser Yun Jin et Xiao. Ce ne sont pas des documents inconnus aux fans les plus forcenés, qui ont déjà pu apercevoir un bon nombre de ces documents et réflexions dans les vidéos disponibles sur la chaîne YouTube de Genshin Impact. Pour autant, c’était l’occasion rare d’observer les travaux préliminaires en grand format.

Pour ce qui est de Yun Jin, chacune des idées de tenue avaient été mise en relation avec son inspiration principale, les costumes de l’opéra de Pékin. Le travail de réflexion sur le fonctionnement des attaques ultimes était également explicité : elles rappellent les drapeaux flottants dans le dos des cantatrices.

De plus, pour l’exposition, des versions tailles réelles de certains accessoires des personnages étaient également exposés dans la même salle : cela permettait, par exemple de comparer le chapeau de Yun Jin à ceux des véritables cantatrices. Pour ce qui est de Xiao, même son arme dédiée, la Lance de Jade Ailée, était visible.

Judicieusement placé à côté des personnages, un espace était également dédié au travail sur la musique du jeu, où il était possible d’écouter des interviews des intervenants, notamment du groupe de tambours japonais Kodo, que l’on peut entendre dans les thèmes d’Inazuma. Agrémenté de chaises, il s’agissait d’un espace où il était aussi possible de se poser quelques temps afin de faire le point sur son voyage en Teyvat.

Enfin, les concepteurs de l’exposition n’ont pas ignoré l’une des composantes essentielles de la réussite de Genshin Impact : son public. Ne serait-ce que pour les visiteurs de l’exposition, une place Dodoco Mail avait été mise en place. Les les différents voyageurs pouvaient poster des lettres relatives à leur expérience dans l’exposition. Cette action faisait partie des quelques activités interactives permettant aux voyageurs de gagner un prix après avoir rempli deux d’entre elles.

Plus encore, un hall entier était réservé à l’appréciation des travaux des fans : on y retrouvait non seulement des illustrations, mais également tous types de projets : mini-figurines, maquettes de papiers… Des créations dont la minutie requise pour atteindre cette qualité de manufacture force le respect.

Probablement le point le plus impressionnante du lieu, un photomontage de clichés pris à différents événements liés au jeu, qui rend compte de son influence à l’international y était affiché. On y voyait des cosplays, mais également les concerts de Japan Expo avec le groupe Starrysky, l’événement « Lumières et neiges éternelles » des Alpes, les points de téléportation placés dans diverses pays d’Asie comme la Malaisie ou les Philippines…

Cette exposition, si bien évidemment était une excellente publicité pour le jeu, en résume très bien les qualités. En offrant un regard sur l’envers du décor, elle devient plus qu’une galerie d’images glorifiée, ce que nous craignions en nous y rendant. À la fin de la visite, nous avions une nouvelle appréciation du travail accompli par tous les créateurs mobilisés dans le développement de Genshin Impact. On ne peut que saluer l’effort de proposer un tel rassemblement, entièrement gratuit, et espérer que cela inspire peut-être d’autres studios pour des événements similaires.

Le flux de visiteurs était généralement important pour l’espace alloué à l’exposition. C’est surtout en week-end qu’il a été possible de se rendre compte de ce succès, où, si l’on voulait avoir une place l’après-midi, il fallait venir très tôt. En même temps, il s’agissait, pour beaucoup de choses présentes, de contenu inédit, que nous étions chagrinés de ne pas retrouver dans l’artbook, où ce type de document se fraie souvent une place. Serait-ce l’occasion de préparer un second volet ?