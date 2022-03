Genshin Impact – Pourquoi miHoYo investit dans la fusion nucléaire ?

La dernière fois que nous vous avons donné des nouvelles de miHoYo, studio derrière Genshin Impact notamment, c’était pour vous annoncer que le studio chinois créait son propre métavers permettant de rassembler les joueurs de tous les titres du studio, incluant également l’écosystème complet de la marque, les mangas, les animes et bien d’autres choses encore.

C’est dans un article de Pandaily que l’on apprend que le studio chinois a investi 65 millions de dollars dans Energy Singularity. Il s’agit d’une start-up basée à Shanghai spécialisée dans l’exploration et la commercialisation de la technologie de la fusion nucléaire avec le pari de mini-réacteurs articulés autour du dispositif Tokamak. Ces réacteurs permettent de produire de l’énergie à partir de combustibles plus accessibles en dégageant moins de radioactivité avec tout un système magnétique à haute température explorant la physique des plasmas. La fusion nucléaire étant plus sûre que les centrales à fission, elle serait en bonne position pour les remplacer. Même si ces réacteurs existent déjà depuis quelques décennies, les progrès récents ravivent l’espoir qu’un réacteur viable puisse voir le jour.

Mais alors, quel est l’intérêt pour miHoYo d’investir dans une telle technologie ? Il faut savoir que ce n’est pas le premier investissement de la compagnie. En effet, en 2021, le studio a créé un laboratoire collaboratif avec l’université de médecine de Jiotong à Shanghai. Un projet est principalement mené, visant à explorer les différentes applications possibles pour réaliser une interface cerveau-ordinateur. Dernièrement, le laboratoire se concentre également sur une thérapie de modulation des neurones pour guérir des maladies comme la dépression, qui sont devenues des maladies quasiment sociétales.

Le studio suit et fait vivre son slogan « Tech otakus save the world » (les passionnés de technologies sauvent le monde). À terme, miHoYo souhaiterait construire son propre réacteur Tokamak d’ici 2024. Au-delà de la volonté de l’entreprise de rester indépendante dans ces projets, surtout après avoir refusé des investissements de Tencent, il y a un enjeu un peu plus politique puisque que miHoYo étant chinois, il y a forcément des bénéfices pour le pays dont cette technologie pourrait être la chance d’atteindre l’objectif de réduire son empreinte carbone et d’être moins perçue par la communauté internationale comme le « grand méchant pollueur ».

L’exemple de miHoYo nous permet d’aborder de manière plus générale des investissements de l’industrie du jeu vidéo dans d’autres secteurs dans lesquels les acteurs du JV peuvent apporter leurs savoir-faire, et notamment dans l’industrie de la culture et du cinéma. L’investissement n’est pas forcément financier puisque Ubisoft investit pour promouvoir la culture avec Discovery par exemple ou encore leur association avec l’Institut du Monde Arabe pour alerter sur les problématiques de sauvegarde du patrimoine mondial.

Il y a bien un secteur précis où le jeu vidéo investit énormément pour le meilleur et (trop) souvent pour le pire, il s’agit évidemment du cinéma. Les titres transposés au cinéma sont majoritairement des jeux d’action ou d’aventure qui représentent environ 48% du marché. Même si ce genre de jeux peut être plus facilement adapté, il y a un pendant négatif.

En effet, le joueur, manette en main, peut être tenté de prolonger son expérience en allant voir l’adaptation du jeu (et vice-versa), ce qui permet de générer des ventes dans les deux secteurs. On peut prendre comme exemple la série Arcane produite par Riot Games et Fortiche Productions qui a été un tel succès qu’elle a été nommée pour neuf récompenses à la 49e cérémonie des Annie Awards récompensant les films d’animation prévue pour le mois de mars. Du côté des films, on peut également évoquer Blizzard avec le film Warcraft qui adapte le lore du fameux MMORPG World of Warcraft ou encore très récemment Uncharted co-produit par PlayStation Productions qui s’occupe des adaptations des jeux vidéo détenus par la société.

Pour en revenir à miHoYo, finalement, ce ne serait pas si mal si les studios commençaient à investir dans la technologie pour permettre à notre société de progresser et de proposer des solutions qui pourraient répondre à l’une des plus grosses problématiques actuelles : la crise écologique. Évidemment, il ne faut pas être naïf et on espère que le studio sera transparent quant à sa progression et son utilisation concrète. On serait bien curieux de connaître votre avis sur la question.