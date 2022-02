Critique Uncharted, le film – Une adaptation réussie pour Nathan Drake ?

Le film Uncharted est sorti le 16 février au cinéma, et après une bonne semaine et un sentiment de hype à chaud qui s’est envolé, il est grand temps de parler du film. En effet, bien qu’il ait réussi à nous faire ressentir des émotions fortes, le long-métrage n’est pas sans défaut. On le savait, mais le fait de choisir Tom Holland pour incarner Nathan Drake était un choix surprenant. Mark Wahlberg, l’interprète de Victor Sullivan (Sully pour les intimes), était pourtant destiné à incarner notre chasseur de trésor préféré. Mais le destin en a décidé autrement.

Uncharted, le film est d’ores et déjà la 4ème adaptation de jeu vidéo la plus rentable de tous les temps. Le film a coûté près de 120 millions de dollars et a rapporté 139 millions après une semaine. Un lancement réussi donc. Mais qu’en est-il réellement ? Le film Uncharted mérite-t-il son succès ? (Attention aux spoils).

Où est Nathan Drake ?

On pose réellement la question, car on a eu du mal à retrouver Nate dans la performance de Tom Holland. Pour faire tout disclaimer, l’acteur performe dans le film. Il est très bon dans son jeu, dans ses expressions et son interprétation du personnage. Mais en définitive, Nathan Drake est absent. Certes c’est une adaptation mais on n’a vraiment pas eu l’impression d’être face au Nathan Drake que l’on connaît dans les jeux vidéo. Un autre personnage oui, mais pas Nate. On s’est même étonné que l’acteur enfant dans le passage du pensionnat avec Sam arrivait mieux à incarner le personnage.

Pourtant l’alchimie entre Tom Holland et Mark Wahlberg se fait, quant à elle, très vite ressentir. Les deux acteurs fonctionnent très bien ensemble, et là où l’espièglerie de Sully est bien présente, la fascination pour l’aventure de Nathan dans les jeux vidéo a du mal à ressortir dans le personnage de Tom Holland. Étant donné que sa seule réelle motivation pendant la moitié du film est de retrouver son frère, cette soif d’aventure est pratiquement inexistante. Pour une fois qu’on aurait aimé que les motivations du personnage soient un peu plus légères dans un film, c’est ce qu’on reproche ici. Nathan est très « sérieux » et on a du mal à ressentir ce frisson. Mais la légèreté du film est autre part.

100% Family Friendly

Le jeu a une cible précise et il l’assume jusqu’au bout. Uncharted prend des pincettes sur tous les plans. Nathan et Sully n’ont aucune arme à feu pendant une très grosse partie du film. De plus, Nate ne récupère que son fameux holster avec son premier pistolet qu’à la toute fin du film, pendant la scène d’action sur les deux bateaux de Magellan, et il en est de même pour Sully. Par ailleurs, on ne voit que très peu de morts, Nate et Sully ne combattant qu’avec le décor ou avec leurs poings. Mais la mort du père Moncada (principal antagoniste dans la majeure partie du film) nous a confirmé cela. Il meurt en se faisant égorger, et cette scène est éludée par un simple changement de plan qui ne laisse rien n’entrevoir de cette mort, et il n’y a que très peu de sang.

Un choix un peu étrange mais compréhensible. C’est un film d’action familial. Qu’on soit ado, adulte, ou qu’on vienne en famille, Uncharted est destiné au plus grand nombre. Mais en plus, ça vient contrer cette fameuse dissonance ludo-narrative sur Nathan Drake, un homme plutôt sympathique qui part à l’aventure, mais qui tue des centaines de personnes sans sourciller, tout en restant « cool ». Quand Nate voit la mort de Moncada dans le film, il est choqué et écœuré. Et pour le coup, c’est un choix intelligent et malin, et un vrai parti pris dans ce long-métrage. L’ambition du film Uncharted réside dans la découverte et l’aventure, rien de plus.

On respire, et ça fait du bien

Uncharted est typiquement le genre de film d’action destiné à nous faire voyager. Mais au lieu de passer des dizaines d’heures sur un jeu, autant passer deux heures à voyager dans le monde entier. Entre Barcelone, New York, les Philippines, on prend un plaisir non dissimulé à voyager aux quatre coins du monde en compagnie des personnages.

Dans une interview chez nos confrères de JV, on pose la question à Tom Holland sur son ambition pour le film et son personnage, et sa réponse est claire :

Mon but principal avec ce film était d’aider les gens à s’évader, c’est un film d’exploration. Nous vivons actuellement dans un monde où il est difficile d’oublier le jour présent. J’espère que les gens pourront passer deux heures devant ce film et apprécier cette idée d’exploration et cette chasse au trésor.

Le film Uncharted n’a aucune prétention, à part faire passer au spectateur un bon moment. Et à ce niveau là, c’est un pari réussi. Malgré le fait qu’on ne retienne pas grand chose de marquant, Uncharted est bon film d’action et on a passé un bon moment. Est-ce qu’il faut regretter ce manque de profondeur ? On ne pense pas. Le film ne compte pas s’arrêter là, et les aventures de Drake sur grand écran ne font que commencer, on ne pourra qu’espérer que la suite fasse mieux que ce premier volet.

Vous l’aurez compris, le film Uncharted est une bonne expérience dans sa globalité. Les décors, la lumière, et la réalisation sont au top, mais on n’en doutait pas venant de Ruben Fleischer. Les personnages et leur caractère sont pour la plupart respectés, avec une Chloé (Sophia Taylor Ali) qui crève l’écran. Le seul vrai point négatif que l’on tire du film cinématographiquement, c’est son rythme beaucoup trop inégal ; la scène d’introduction, très rapide et très efficace, vient contraster avec la dernière partie du film sur les bateaux de Magellan qui dure près de 15 voire 20 minutes. Un gros coup de frein dans un film qui avait opté pour une narration relativement rapide.

Après une scène post-générique digne d’un Marvel (cf Spiderman), on nous tease la suite des aventures de Nate et de son frère Sam qui n’est évidemment pas mort et qui est emprisonné dans la prison du début d’Uncharted 4. Et vu le succès déjà palpable du film, il est très fort probable que cette suite voit le jour dans les années qui arrivent (après des vacances bien méritées pour Tom Holland).