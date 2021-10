Amy Hennig, réalisatrice d’Uncharted, travaille sur un jeu Marvel

Je ne pouvais pas rêver meilleur partenaire que Marvel pour notre premier jeu.

Ces mots d’Amy Hennig sont clairs et sans détour : Skydance, sa boite de production aura pour tâche de créer un jeu vidéo basé sur une grande licence Marvel pour se lancer dans le grand bain du blockbuster AAA. Pour l’occasion, elle sera secondée par Julian Beak, un vieux de la vieille de chez Electronic Arts, et Todd Stashwick (également ex-EA) avec lequel la créatrice avait travaillé sur le projet avorté Star Wars Ragtag.

Pour l’heure, nous en sommes au stade des spéculations et des suppositions quant à savoir de quelle licence ou super-héros/héroïne Skydance aura la charge d’amener à la vie vidéoludique. Les rumeurs vont bon train, et on se gardera bien de se lancer dans des pronostics façon PMU. Toutefois, on sait d’ores et déjà qu’il s’agira, comme l’indique le crédo du studio, d’une histoire solo basée sur un scénario solide. Un crédo qui n’a rien d’étonnant concernant Amy Hennig, puisque cela a toujours été son cheval de bataille. Rappelons qu’elle a dirigé la création des trois premiers Uncharted, et aussi le mythique Legacy of Kain: Soul Reaver.

Il semblerait que Marvel soit bien parti pour tisser sa toile sur le monde du jeu vidéo, après avoir englué les toiles de cinéma (sarcasme ou pas, à vous de voir). Ceci dit, même si on ne peut pas se prononcer sur l’éventuelle qualité du produit final d’une collaboration Skydance/Marvel, il faut avouer que sur le papier cela a de quoi être réjouissant. On se plait déjà à imaginer un jeu de la qualité d’un Marvel’s Spider-Man, ou au moins aussi plaisant que Marvel’s Guardians of the Galaxy avec un Captain Marvel, les Eternels (ceux de Neil Gaiman, pas ceux du cinéma, on a nos limites), Thor ou Black Panther.

Après le naufrage Marvel’s Avengers, Marvel Games apparait comme ayant enfin pris la mesure de ses erreurs. En confiant ses licences à de véritables créateurs (Jean-François Dugas (le père de Deus Ex Human Revolution) pour Marvel’s Guardian of the Galaxy, Brian Horton pour Marvel’s Wolverine), et non pas à de simples exécutants, toutes les chances sont de leur côté pour parvenir à gravir un à un tous les échelons de la réussite vidéoludique.

En attendant de prochaines informations sur ce mystérieux projet, laissons Amy Hennig conclure (traduction libre) :