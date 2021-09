PlayStation Experience – Un programme tenu à bout de bras par Marvel

Mince ! Le trailer le plus excitant du programme n’était pas un jeu, mais une pub PlayStation. Film « live », le spot met en scène de façon très maligne une partie d’échec où chaque mouvement prend la forme d’un genre de JV (combat, infiltration, course auto…). Une façon d’annoncer que Sony comptait mettre l’accent sur la diversité pour ce PlayStation Experience.

Et à ce niveau, c’est mission accomplie. Des jeux modestes et des gros AAA, des jeux familiaux, d’autres réservés à un public averti, des jeux très attendus et des surprises, mais aussi des absents… Suite à différentes rumeurs, les fans attendaient un nouvel épisode de InFamous, et n’ont pu qu’être déçus de ce point de vue. Rien non plus sur FFXVI, ni sur le mystérieux jeu que développe From Software en exclusivité pour PlayStation…

Par contre, certaines attentes ont bien été servies : on a pu voir les premières images de gameplay du jeu le plus attendu par les joueurs PS5, God Of War Ragnarok. Brutal, ce premier trailer, assez long, n’aura pas déçu. On n’est néanmoins pas prêt d’y mettre les pads, aucune date de sortie n’a été annoncée. Grand Turismo 7 aura lui aussi eu droit à son trailer version longue, plutôt chiadé, donnant le change à son concurrent du moment Forza Horizon 5. Un bel exemple de ce que peut avoir à offrir une saine concurrence ! Au passage, une fenêtre de sortie assez resserrée pour GT7 a été communiquée : le jeu sortira en mars.

L’univers fou de Ghostwire est toujours aussi intriguant et attirant, l’héroïne de Forsaken pourrait bien nous surprendre, fille « normale » transportée dans un univers fantastique, se dotant de pouvoirs au passage. Une astuce scénaristique un peu cliché, mais qui nous a plu, malgré une vague impression de downgrade graphique depuis les premières images… On a moins été convaincu (convaincul ?) par Project Eve, qui mixe horreur cosmique, beat’em up et spandex dans un titre qui sent un peu les années 2000 : Bayonetta, évidemment, mais aussi des titres comme l’exclu GameCube PN03 ou les OneChambara…

On n’oublie pas au début de ce PlayStation Experience la rapide annonce du remake de KOTOR (Knight of the Old Republic, considéré par beaucoup comme le meilleur jeu Star Wars), mais ce qui aura vraiment fait tenir la conférence, ce sont les licences Marvel. Outre un Gardiens de la Galaxy dont on n’a pas grand-chose à dire, si ce n’est qu’il faudra juger sur le gameplay, l’une des très bonnes nouvelles de la soirée, c’est qu’Insomniac donnera une suite à son Marvel’s Spider-Man de 2018. Hélas, il faudra patienter (au moins) jusque 2023. Insomniac toujours continuera à profiter des lauriers dont il est auréolé depuis la réussite de ce Spider-Man, puisqu’un Wolverine a été annoncé avec un très court teaser.

Le projet peut sembler excitant à la lumière des promesses qu’il représente… Suffisamment pour oublier que les exclus PlayStation 5 se comptaient ce soir sur les doigts d’une main ? Après tout, il parait que la qualité prévaut sur la quantité…