From Software – Une nouvelle exclu PS5 “plus Souls-like qu’Elden Ring “

Avec une ludothèque encore un peu pâle (euphémisme), les heureux premiers acquéreurs de PlayStation 5 attendent toujours LA grosse exclu qui mettra tout le monde d’accord et justifiera enfin tous les efforts consentis pour arracher une machine. Alors en attendant Horizon Forbidden West, qui pourrait-être candidat au titre, on regarde vers l’avenir et ce qui se prépare pour les mois et années à venir. Et on est à peu près certains que les joueurs PlayStation ne diraient pas non à une exclu signée From Software !

Assez ironiquement, la nouvelle nous vient d’un podcast dédié à… Xbox ! C’est en effet d’abord dans le Real Deal Xbox Podcast que la rumeur est apparue, repérée par les confrères de DualShockers. On y apprend ainsi que From Software aurait actuellement un titre en développement pour Sony, et que le jeu en question ne serait pas Bloodborne 2.

Une rumeur relayée et appuyée quelques jours plus tard, dans un autre podcast dédié à la console de Microsoft (décidemment !), XboxEra. L’animateur du podcast, Nick, aurait été en contact avec des gens de chez From Software, qui lui auraient confirmé la chose, et l’auraient même autorisé à lire directement les messages échangés via Discord. Ce qu’il fait :

Ils [From Software, ndlr] ont bien un jeu en développement, une exclusivité PS5, pour Sony. Maintenant, ce qu’ils en disent, c’est que c’est assez proche de Bloodborne et Demon’s Souls : c’est Sony qui possède la licence, mais c’est fait en collaboration entre From et Sony Xdev Japan (anciennement Japan Studio). Miyazaki participe, ce n’est ni Bloodborne, ni Demon’s Soul, c’est une toute nouvelle licence sans rapport avec ces deux jeux. Et c’est un jeu qui sera plus “Souls-like” qu’Elden Ring ou Sekiro. – retranscription des propos de Nick, dans le XboxEra Podcast 70 (traduit par nos soins)

En parallèle, il se dit qu’une conférence vidéo PlayStation (State of Play…) devrait se tenir dans les prochains jours, peut-être le 19 août. Avec peut-être des infos officielles ? Si les employés de From Software ont autorisé le podcast à révéler l’info, c’est que l’officialisation n’est plus très loin…