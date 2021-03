FromSoftware travaille t-il sur une exclu Microsoft ?

FromSoftware, c’est un peu ce studio qui déboule de presque nul part, et qui change notre vision du jeu vidéo à grands coups d’œuvres transcendantes telles que Bloodborne, ou plus récemment Sekiro: Shadows Die Twice. Véritables maîtres de la récompense joueur, le studio s’est fait une spécialité de challenger ses afficionados habitués à rouler sur les titres de la concurrence. Et s’il est déjà prévu qu’au long de cette année 2021, nous nous familiarisions avec l’Elden Ring (le tant attendu), une nouvelle rumeur commence maintenant à circuler qu’un autre titre pourrait être annoncé dans la foulée.

Ainsi, c’est Miles Dompier de Windows Central qui a déclenché la sonnette d’alarme pour les fans de Microsoft. Voici la vidéo dans laquelle il dit avoir entendu des rumeurs sur un RPG développé par le studio japonais en collaboration avec la firme américaine :

Comme on peut le voir, Miles souligne ici que ce RPG serait un jeu de science-fiction, ce qui est assez différent de tous les derniers jeux vidéo que nous avons vus de FromSoftware – à l’exception de la franchise Armored Core, qui a été quelque peu négligée ces dernières années -. D’autre part, il convient de préciser qu’il faut prendre cette possibilité avec des pincettes, car le journaliste lui-même indique qu’il n’a encore rien pu entendre de “certain” à ce sujet.

En ce sens, et comme dit sur Resetera, le journaliste affirme qu’au maximum le projet serait actuellement en phase de pré-production, un état si précoce qu’il donnerait lieu à tout changement possible et inimaginable concernant l’hypothétique produit. Par ailleurs, d’un point de vue purement spéculatif, Miles lui-même renforce cette possibilité étant donné que Phil Spencer a récemment été repéré avec une figurine de Sekiro décorant sa chambre, ce qui pourrait en fait être attribué à la sortie multiplateforme d’Elden Ring.

Une rumeur que si elle venait à se confirmer, deviendrait un véritable argument de choix pour la promotion de la Series X, et un crime de lèse-majesté pour les fans de Sony, tant le studio a marqué de son empreinte la PS4. Quoi qu’il en soit, jusqu’à nouvel ordre, FromSoftware se concentre principalement sur le jeu précédemment cité, au sujet duquel les fuites – tant visuelles qu’informationnelles – se sont intensifiées ces dernières semaines.