Elden Ring – Un trailer avec du gameplay aurait fuité !

Depuis la diffusion d’un premier (et unique à l’heure actuelle) trailer à l’E3 2019, Elden Ring est en mode “silence radio”. Le prochain titre Hidetaka Miyazaki pour FromSoftware est source de bien des spéculations. Pour l’heure, nous avons plus de questions que de réponses. Cependant la fuite de deux vidéos contenant ce que l’on suppose être du gameplay a mis les fans en effervescence. Nous avons pu voir ces vidéos, voici notre ressenti, et nos réflexions sur le sujet.

Nous tenons tout d’abord à souligner le fait que nous ne partagerons pas ces vidéos, eu égard au travail des développeurs, et pour des raisons de confidentialité.

Exposons tout d’abord les conditions dans lesquelles nous avons vu ces extraits. Il s’agit de captures vidéos à la qualité très médiocre (certainement un écran filmé avec une caméra basse définition), qui ne rendent aucune justice au travail des développeurs de FromSoftware, que nous savons toujours extrêmement rigoureux. Le tout a une durée totale d’à peine dix secondes, et ne s’accompagne d’aucun son. Soyons donc clairs : en aucun cas cela ne nous permettra de nous faire une idée sur le produit final.

Pour ce qui est du contenu, ces fuites dévoilent quelques éléments intéressants. Le premier extrait montre une poursuite à cheval, et ce qui semble être un affrontement contre d’autres cavaliers. Ceci apporterait une grande fraîcheur au niveau gameplay pour les franchises SoulsBorne/Sekiro. Mais qui dit innovation, dit nouveau défi, et nous espérons que les équipes de FromSoftware se montreront à la hauteur de nos espérances concernant cette nouvelle feature.

La seconde partie fait apparaître un dragon vomissant des flammes sur un cavalier. Les dragons font partie intégrante des mythologies créées par Miyazaki. Ce dernier ayant toujours clamé son amour pour les jeux de rôle papier Donjons et Dragons, rien d’étonnant à cela. Il doit même être rassurant pour les fans de retrouver la présence d’une telle créature dans ces extraits volés.

Vous l’aurez compris, ces extraits ne font qu’attiser encore plus notre curiosité, et soulèvent de nouvelles questions. Qu’est ce que l’Elden Ring? Est-ce un monde ouvert? A quelle date sortira-t-il? Les nouveautés en terme de gameplay seront-elles à la hauteur? Quel est le rôle exact de George R.R. Martin dans le processus créatif? Il nous faudra nous montrer encore patients pour obtenir des réponses à toutes nos interrogations.