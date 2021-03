God of War: Ragnarök – Un tweet qui donnerait plus d’infos qu’il n’y paraît ?

Après un State Of Play disons-le qui nous a laissés sur notre faim, quelques jeux manquaient à l’appel. On aura pu remarquer l’absence de nouvelles concernant Horizon: Forbidden West ou encore de la suite tant attendue des aventures de Kratos et Atreus : God of War: Ragnarök.

On ne présentera plus le célèbre fantôme de Sparte qui nous divertit maintenant depuis 2005, l’épisode de 2018 nous avait alors emmenés aux confins des contrées nordiques en compagnie de son fils Atreus. La fin du jeu ne pouvait que laisser supposer qu’une suite se profilerait à l’horizon, surtout si l’on se référait à la fin secrète lorsque le héros repartait chez lui après avoir accompli sa mission.

Une fenêtre de sortie avait été évoquée lors du PlayStation showcase du mois de septembre 2020, où nous avions pu admirer le désormais célèbre oméga se dessiner avec cette information : “Ragnarök is coming 2021”.

Il n’en fallait pas plus à l’immense communauté du jeu vidéo pour enflammer la toile.

Seulement, nous voilà maintenant cinq mois plus tard. Aucune date de sortie ne s’est précisée pour le jeu des studios de Santa Monica, et il y a maintenant quelques jours, Cory Barlog s’est exprimé sur son Twitter.

Il est évident qu’aucun titre de jeu, comme vous pourrez le constater, n’est mentionné. Pourtant, il n’en fallait pas plus à la communauté pour lire entre les lignes et comprendre que la sortie de God of War: Ragnarök ne serait malheureusement pas honorée pour maintenant. Reste à savoir si ce décalage ne portera pas préjudice à Santa Monica Studios, tout en espérant que ce report soit bien utilisé, pour éviter quelques loupés comme nous avons pu voir avec un certain studio polonais.

Et ainsi nous permettre de vivre la suite des aventures de notre demi-dieu grec et de sa progéniture. Aventures qui ne seront pas, nous le supposons, de tout repos pour nos deux héros.