God of War 2 – Une partie de la trame dévoilée !

Papa Barlog nous régale en ce début d’année avec une info intéressante sur la trame de God of War 2.

En 2018, le studio de Santa Monica a réuni la presse spécialisée et la communauté des joueurs autour d’une œuvre, God of War, qui est sans nul doute l’un des meilleurs jeux de sa génération. Le dernier voyage de Kratos, au milieu des louanges et des acclamations, a été l’un des titres les plus puissants non seulement de l’année, mais aussi de la décennie. La légendaire franchise de hack ‘n’ slash est revenue en force après une interruption de cinq ans. Et depuis quelque temps, les rumeurs vont bon train sur son successeur God of War 2, alimentées notamment par la dernière interview de Cory Barlog, son créateur.

À cet égard, à travers un dialogue accordé à PlayStation Access, le papa du Kratos 2.0 a partagé ce qu’il aimerait affronter, en termes narratifs, dans le futur de la saga. Plus précisément, il a dit qu’il était intéressé par l’idée de parler de Faye, la femme de Kratos, et de la façon dont ils se sont rencontrés. Ses paroles sont les suivantes :

“[Dans God of War] vous avez l’occasion de comprendre qu’elle [Faye] a beaucoup plus de pouvoirs que tous les Dieux et qu’elle est, en fait, celle qui contrôle une grande partie de cet univers.”

“Je ne sais pas comment nous allons raconter cela ou quand nous allons le faire, mais je veux vraiment raconter l’histoire de la rencontre entre Kratos et Faye”, a-t-il ensuite ajouté.

Ce genre de sortie, à l’opposé des pseudos leaks habituels, nous permet d’ores et déjà d’imaginer à quelle époque de la timeline se déroulera le prochain God of War. Cela nous réjouit d’ailleurs, car malgré son absence physique dans le premier opus, Faye s’est trouvée être au cœur de l’histoire et de la relation père-fils entre Kratos et son fils Atreus. Et la voir passer de figure imaginaire à personnage bien “réel” nous apportera beaucoup dans la compréhension de l’évolution du dieu de la guerre. En tout cas, le rendez-vous semble donc pris pour God of War 2, et vraisemblablement, il sera sur PS5 !