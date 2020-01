God of War 2 – Début du boulot pour le studio ?

Le travail d’animation semble avoir débuté.

God of War, l’opus phare de la franchise pour la PlayStation 4, a sans aucun doute été l’un des jeux vidéo les plus marquants que nous a laissés cette génération de consoles. C’est pourquoi l’arrivée probable d’un God of War 2 – car le nom de la suite n’est pas encore annoncé – cristallise aujourd’hui les attentes auprès de nombreux joueurs. Au cours des derniers mois, nous avons eu pas mal d’indices qui se sont progressivement dévoilés sur notre chemin, pour nous rassurer sur l’existence d’une suite pour Cory Barlog (le développeur/créateur du dernier God of War) et son équipe. C’est ce que nous voyons dans le tweet suivant de Kim Newman, de l’équipe de narration et d’animation de Sony Santa Monica, qui nous a, encore une fois, mis la puce à l’oreille.

Comme on peut le voir, il semble donc que le développeur soit de nouveau en contact avec l’équipe de motion-capture. Bien sûr, cela ne signifie pas nécessairement que Sony Santa Monica travaille sur God of War 2, car ils pourraient très bien avoir affaire à un nouveau projet. Cependant, il est logique que Kratos et Atreus poursuivent l’histoire, car sans divulgâcher, la fin reste quand même sacrément ouverte, et semble laisser la porte des possibles libre d’accès pour une suite. Que verrions-nous donc dans cet hypothétique suite de God of War ? La vérité est que le directeur du premier épisode, Cory Barlog, a récemment commenté un sujet clé qu’il aimerait aborder dans l’avenir de la saga : Faye. Dans l’article suivant, vous trouverez les commentaires de Barlog sur un personnage qui, malgré sa prépondérance dans l’histoire, nous reste malgré tout inconnu, et pourrait expliquer beaucoup de choses quant à la rédemption de Kratos. God of War, rappelons-le, est sorti – et reste – une exclusivité de la PlayStation 4.