God Of War – Du contenu gratuit, mais aujourd’hui seulement

Sony offre gratuitement des DLC.

Si la rentrée vous a un peu assommé, si comme une majorité de personnes, janvier vous déprime (le Blue Monday, le jour le plus déprimant de l’année, tombe le 20 janvier cette année), Sony a pensé à vous en se disant qu’un petit cadeau pourrait vous remettre du baume au cœur. Du contenu supplémentaire pour le hit PlayStation 4 God Of War est ainsi proposé gratuitement en ce moment.

Mais attention, il va falloir être réactif : l’offre ne tient que jusque demain matin (Vendredi 10 janvier), 9h00. Ce DLC pour God Of War contient :

Ensemble d’armure du vœu macabre pour Kratos et Atreus

Skin de bouclier « Gardien de l’exil »

Skin de bouclier « Bouclier de la forge »

Skin de bouclier « Bouclier de l’âme elfique étincelante »

Skin de bouclier « Dökkenshieldr »

Il s’agit en fait des suppléments qui étaient offerts pour la précommande de God Of War en avril 2018. Des ajouts uniquement cosmétiques qui ne viendront pas renouveler le gameplay, mais qui vous pousseront peut-être à ressortir le jeu pour enfin obtenir ce maudit trophée Platine ! God of War fait partie de ces jeux qui resteront comme des titres essentiels de la PlayStation 4. Il a d’ailleurs été élu Jeu de l’Année aux Game Awards 2018, subtilisant la récompense au nez et à la barbe de Red Dead Redemption 2 ! Si vous étiez passé à côté de ce monument, c’est peut-être le moment ou jamais de vous laisser tenter, le jeu étant soldé à moins de 15€ pour les Promos de Janvier qui se tiennent sur le PS Store jusqu’au 18 janvier. Le jeu est par ailleurs passé dans la collection PlayStation Hits et est proposé dans ce cadre à moins de 20€ en version physique.

Et pour télécharger le pack de skins gratuit, rendez-vous sur le PlayStation Store.