Tormented Souls – La PS4 et la Xbox One dans la tourmente

Coup dur pour les consoles de la huitième génération, Tormented Souls ne sortira pas sur PS4 et Xbox One. Premier projet du studio chilien Dual Effect, ce jeu d’horreur à la troisième personne, inspiré des plus grandes sagas comme Silent Hill et Resident Evil, sera disponible sur la dernière génération de console, une bien triste nouvelle pour celles et ceux qui l’attendaient avec impatience.

Souvenez vous, en août dernier, nous apprenions l’arrivée de Tormented Souls cette année et nous étions très impatient de découvrir ce titre plein d’espoir et de promesses. Un jeu d’horreur centré autour de l’enquête de Caroline Walker sur la disparition de sœurs jumelles dans un étrange manoir de Winterlake. De plus, le gameplay centré autour des miroirs pouvant nous transporter d’une réalité à l’autre nous avez particulièrement intrigué.

Le jeu sera disponible au format physique uniquement sur PS5 et Switch avec en option une édition limitée comprenant le jeu et une pièce à collectionner représentant un soleil et une lune. Pour le moment, le studio n’a pas expliqué les raisons de l’annulation de Tormented Souls sur PS4 et Xbox One, une décision difficile à comprendre d’autant plus que la sortie sur Switch est quant à elle maintenue. Et pour cause, il est difficile de croire qu’un jeu pouvant tourner sur la console hybride de Nintendo ne pourrait pas tourner tout aussi bien sur les précédentes consoles de Sony et Microsoft.

Nous pouvons aussi y deviner l’ambition des studios derrière le projet de s’attaquer directement à la nouvelle génération et ainsi s’y forger une place plus rapidement afin de développer d’autres titres dans les années à venir. Là encore nous avons peine à y croire puisqu’il n’a pas encore été annoncé que le jeu serait optimisé pour la PS5 et les Xbox Series avec par exemple l’utilisation des différentes fonctionnalités offertes par la manette DualSense de Sony.

On espère que ce cas restera exceptionnel car nous avons attendu de long mois sans grosse annonce concernant la nouvelle génération et maintenant que la situation semble s’améliorer les anciennes consoles risquent de se retrouver délaissées, en témoigne les différents prochains jeux offerts pour la PS5 et autres contenus exclusifs à la dernière PlayStation, annoncés hier soir durant le State of Play.

Ainsi, Tormented Souls sera disponible dans l’année 2021 sur Xbox Series X|S et PC au format numérique uniquement et sur PS5 et Switch pour ce qui est du format physique. On espère recevoir au plus vite de nouvelles informations des studios afin de nous aider à digérer la pilule et on continuera d’attendre ce jeu d’horreur aux grandes inspirations en regardant en boucle le trailer.